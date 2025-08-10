San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado Leonardo Barrera apareció, informó la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná. Se había ausentado de su hogar, en San Benito, el sábado. 10 de agosto 2025 · 18:17hs

San Benito, en la tarde de este domingo, apareció el adolescente que era intensamente buscado.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informaron en la tarde de este domingo que el adolescente Leonardo Barrera, de 14 años, quien era intensamente buscado, apareció.

LEER MÁS: San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar El comunicado sobre el adolescente de San Benito “La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informa que el joven L.B fue localizado”, informó el organismo. Y continuó: “Se agradece la colaboración prestada”.

Es de recordar que Barrera se había ausentado de su vivienda, en la localidad de San Benito, el día sábado y era intensamente buscado.