San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Leonardo Barrera apareció, informó la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná. Se había ausentado de su hogar, en San Benito, el sábado.

10 de agosto 2025 · 18:17hs
San Benito, en la tarde de este domingo, apareció el adolescente que era intensamente buscado.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informaron en la tarde de este domingo que el adolescente Leonardo Barrera, de 14 años, quien era intensamente buscado, apareció.

LEER MÁS: San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

El comunicado sobre el adolescente de San Benito

“La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informa que el joven L.B fue localizado”, informó el organismo. Y continuó: “Se agradece la colaboración prestada”.

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Es de recordar que Barrera se había ausentado de su vivienda, en la localidad de San Benito, el día sábado y era intensamente buscado.

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

