Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informaron en la tarde de este domingo que el adolescente Leonardo Barrera, de 14 años, quien era intensamente buscado, apareció.
San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado
Leonardo Barrera apareció, informó la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná. Se había ausentado de su hogar, en San Benito, el sábado.
10 de agosto 2025 · 18:17hs
El comunicado sobre el adolescente de San Benito
“La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informa que el joven L.B fue localizado”, informó el organismo. Y continuó: “Se agradece la colaboración prestada”.
Es de recordar que Barrera se había ausentado de su vivienda, en la localidad de San Benito, el día sábado y era intensamente buscado.