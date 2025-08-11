Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica.

La Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 dará inicio el viernes 22 en Inglaterra, un torneo que culminará el sábado 27 de septiembre. En esta edición, los 16 equipos clasificados se han repartido en cuatro grupos, según el ranking de World Rugby a fecha del lunes 14 de octubre de 2024. Los cuatro mejores seleccionados del mundo, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda y Francia, liderarán cada uno de los grupos.

El anfitrión, Inglaterra, que ocupa el primer lugar en el ranking, ha quedado en el Grupo A junto a selecciones como Australia, Estados Unidos y Samoa. En el Grupo B, Canadá, segundo en el mundo, se enfrentará a Escocia, Gales y Fiji. Nueva Zelanda, vigente campeona, integra el Grupo C con Irlanda, Japón y España, mientras que Francia, medallista de bronce en la Copa de 2021, se encuentra en el Grupo D con Italia, Sudáfrica y Brasil.

Brasil, la esperanza de Sudamérica en la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rugby World Cup (@rugbyworldcup)

La fase de grupos, que se disputará durante tres fines de semana, verá a cada equipo enfrentarse contra sus rivales, y los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final. En el Grupo D, Brasil será el único representante de Sudamérica, intentando superar a selecciones como Sudáfrica, Italia y Francia, todas con más recorrido en competiciones internacionales. Este será el primer Mundial para las brasileñas, quienes llegarán con poca experiencia en enfrentamientos de nivel global y se encontrarán con rivales inéditos, como los de la histórica liga Seis Naciones Femenino y el Super Rugby Aupiki.

El torneo se inicia el viernes 22 con un encuentro entre Inglaterra y Gran Bretaña a las 15.30 en el Grupo A. Al día siguiente, sábado 23, Australia se mide ante Samoa a las 8, mientras que Escocia se enfrentará a Gales a las 10.45 en el Grupo B, con Canadá jugando contra Fiji a las 13.30 en el mismo grupo. En el Grupo C, Francia se enfrentará a Italia a las 16.15, mientras que Irlanda jugará contra Japón a las 8 del domingo 24. En el Grupo D, Sudáfrica y Brasil se verán las caras a las 10.45, mientras que Nueva Zelanda cerrará la jornada enfrentándose a España a las 13.30.

Las siguientes jornadas continuarán con partidos intensos: el sábado 30, Canadá se enfrentará a Gales a las 8, y Escocia se verá con Fiji a las 10.45, mientras que en el Grupo A, Inglaterra tendrá su encuentro contra Samoa a las 13 y Estados Unidos contra Australia a las 15.30. El domingo 31, en el Grupo C, Irlanda se enfrentará a España a las 8, mientras que Nueva Zelanda hará lo propio con Japón a las 10. Por su parte, en el Grupo D, Italia se medirá con Sudáfrica a las 11.30, y Francia se enfrentará a Brasil a las 12.45.

El sábado 6 de septiembre y domingo 7 de septiembre se jugarán los últimos partidos de la fase de grupos. El sábado 6 de septiembre, a las 8, Canadá se enfrentará a Escocia en el Grupo B. A las 9.30, en el Grupo A, Estados Unidos jugará contra Samoa. A las 10.45, en el Grupo B, será el turno de Gales contra Fiyi. A las 13, el Grupo A protagonizará el duelo entre Inglaterra y Australia.

El domingo 7 de septiembre, la jornada comenzará a las 8 con el enfrentamiento entre Japón y España en el Grupo C. A las 10, en el Grupo D, Italia se verá con Brasil, un partido crucial para el equipo sudamericano. A las 10.45, en el Grupo C, Nueva Zelanda se enfrentará a Irlanda. Finalmente, a las 12.45, en el Grupo D, Francia luchará contra Sudáfrica.

A partir del sábado 13 de septiembre, comenzarán los cuartos de final, donde los primeros y segundos puestos de cada grupo se enfrentarán para decidir quién avanza. El primer partido de los cuartos de final se jugará el sábado 13 de septiembre a las 9, cuando el primer lugar del Grupo C se mida contra el segundo del Grupo D. Posteriormente, a las 12 de ese mismo día, el primer lugar del Grupo B se enfrentará al segundo del Grupo A.

Al día siguiente, el domingo 14 de septiembre, se disputarán los otros dos cuartos de final: a las 9:, el primer lugar del Grupo D se medirá con el segundo del Grupo C, y a las 12, el primer lugar del Grupo A se enfrentará al segundo del Grupo B.

Las semifinales se jugarán el viernes 19 y sábado 20 de septiembre. El viernes 19 de septiembre, el primer partido de semifinales se disputará a las 15, enfrentando a las ganadoras de los cuartos de final 1 y 2. El sábado 20 de septiembre, a las 11.30, se jugará la segunda semifinal, entre las ganadoras de los cuartos de final 3 y 4.

Finalmente, el sábado 27 de septiembre, se disputará el partido por el tercer puesto a las 8.30, entre las perdedoras de las semifinales 1 y 2. A continuación, a las 12, se jugará la final, donde se enfrentarán las ganadoras de las semifinales 1 y 2, y se definirá la nueva campeona del mundo.

Será un mes de intenso rugby, donde las selecciones lucharán por la gloria, y Brasil buscará hacer historia en su debut en la Copa del Mundo.