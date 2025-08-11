Uno Entre Rios | Ovación | Clásico

Controversia tras el clásico: quemaron camiseta de Peñarol con el nombre de Nicolás Bros

Hinchas de Rosario Tala quemaron una camiseta de Peñarol con el nombre de Nicolás Bros tras el clásico, generando repudio en ambas instituciones.

11 de agosto 2025 · 10:15hs
Foto: Gentileza/Club Atlético Rosario Tala.

Un incidente tras el clásico de básquet entre el Centro Sportivo Peñarol y el Club Atlético Rosario Tala ha generado repudio en ambas instituciones. Simpatizantes de Rosario Tala quemaron una camiseta de Peñarol con el nombre del capitán Nicolás Bros, empañando la celebración del partido y ocurriendo dentro del club, frente a socios, hinchas y dirigentes.

La Subcomisión de Básquet del Centro Sportivo Peñarol condenó el hecho, destacando que no se trataba simplemente de una provocación, sino de un acto de violencia hacia Nicolás Bros, quien se vio directamente afectado por la quema de su camiseta. En su comunicado, la subcomisión enfatizó que este tipo de situaciones no deben ser minimizadas, especialmente considerando que ocurrieron dentro del club rival, sin que nadie interviniera para evitarlo. Además, hizo un llamado a las autoridades del club de Rosario del Tala para que tomaran medidas con respecto a los responsables y reiteró el compromiso de Peñarol en la lucha contra la violencia dentro de las canchas y fuera de ellas.

noche de clasico por la liga provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

Ciclista festejo una nueva victoria en la Liga provincial.

Liga Provincial: Ciclista derrotó a Olimpia y manda en su zona

Por su parte, el Club Atlético Rosario Tala, a través de un comunicado firmado por su presidente, Matías Asmus, expresó sus disculpas públicas al Centro Sportivo Peñarol. Rechazaron enérgicamente el acto de violencia cometido por un grupo de simpatizantes y dejaron claro que este tipo de acciones no representan los valores de la institución. El club rosarino reafirmó su compromiso con la rivalidad sana y respetuosa, y reiteró su rechazo hacia cualquier forma de vandalismo, tanto dentro como fuera de los recintos deportivos. El presidente Asmus expresó su firme deseo de fortalecer el vínculo entre ambas instituciones históricas de la ciudad a través de una convivencia deportiva basada en el respeto mutuo.

