Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC.

Martín Vázquez logró su primera victoria en el TC tras 38 carreras, ganando el Desafío de las Estrellas en Villicum y coronando un sueño junto a su equipo.

Finalmente, todo llega. El joven piloto de Parada Robles, Martín Vázquez , logró su primera victoria en el Turismo Carretera y lo hizo de manera destacada, ganando el Desafío de las Estrellas en la novena fecha del certamen 2025. La competencia, que se llevó a cabo este domingo en el autódromo sanjuanino de Villicum, no fue una carrera más: fue la que lo consagró como ganador, después de más de dos años de esfuerzo y 38 carreras.

En esta prueba especial, los pilotos y equipos debían emplear la mejor estrategia posible, maximizando las paradas en boxes para obtener una ventaja sobre sus rivales y avanzar lo más rápido posible. Martín Vázquez, quien compitió con su propio equipo y el Dodge Challenger que preparan, supo aprovechar al máximo estos momentos clave. Así, tras superar muchas adversidades, el piloto de Parada Robles logró subirse al primer escalón del podio en la categoría más antigua y prestigiosa del automovilismo mundial.

Martín Vazquez logró su ansiada primera victoria en el TC

El año pasado, junto a su padre y con el mismo equipo con el que debutó en el TC, decidieron construir un auto de nueva generación, con el objetivo de llegar a este histórico 10 de agosto en San Juan, un día que Vázquez seguramente no olvidará nunca.

La carrera tuvo varios momentos decisivos, con varios pilotos en la lucha por la victoria. Hacia la mitad de la competencia, Emiliano Spataro, quien había cargado menos combustible que el resto, parecía ser el favorito para quedarse con el triunfo. Sin embargo, en la parte final de la carrera, un trío de pilotos peleaba por el primer lugar: Vázquez, Facundo Chapur y Juan José Ebarlín. Finalmente, fue Martín Vázquez quien se llevó el primer puesto, mientras que Chapur, con el Torino del Trotta Competición, superó a Ebarlín para terminar en la segunda posición. El podio lo completó el "Mago" Juan José Ebarlín, quien finalizó tercero con el Chevrolet Camaro del EZEB Team.

Ya en el podio, la emoción fue indescriptible para Vázquez. Tras recibir la ovación de su equipo y amigos, el piloto no pudo ocultar su alegría, especialmente al compartir el momento con su padre, Sergio, quien también tiene una extensa trayectoria en el automovilismo zonal y seguramente le transmitió la pasión por este deporte.

"Estoy emocionado y muy feliz, por fin completé el casillero que me faltaba. Fueron años de sufrimiento, de altibajos. En la última vuelta pensé en cada uno de los chicos del equipo y quería que terminara cuanto antes. Espero que esto no termine, hacemos un esfuerzo enorme y lo de hoy fue una gran recompensa", expresó Martín Vázquez, visiblemente emocionado.

La tabla del campeonato tras 9 carreras

Julián Santero: 239,5 puntos Marcelo Agrelo: 234 puntos Mauricio Lambiris: 216 puntos Juan Martín Trucco: 216 puntos Agustín Canapino: 211,5 puntos

La próxima cita del campeonato, que cerrará la etapa regular, será el domingo 24 en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.