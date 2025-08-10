San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Leonardo Barrera es alto, de 1.80 aproximadamente, delgado, tez morocha y pelo corto. Falta de su hogar en San Benito desde el sábado

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Leonardo Barrera, de 14 años; quien el sábado se ausentó de su vivienda en San Benito .