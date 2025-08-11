Cherry Vann, primera mujer y lesbiana en ser elegida Arzobispa del Reino Unido.

Por primera vez en la historia del Reino Unido, una mujer ha sido elegida para ocupar el cargo de Arzobispa en la Iglesia Anglicana . Cherry Vann, quien además es abiertamente lesbiana, ha marcado un hito histórico, abriendo nuevas puertas para una Iglesia más inclusiva. Su elección, a pesar de no cambiar las declaraciones originales de la institución, representa un avance significativo en un entorno tradicionalmente conservador.

Vann, quien fue elegida tras dos días de votaciones por la mayoría del Colegio Electoral, asumirá el cargo de 'Arzobispa de Gales', rompiendo así una tradición de 14 hombres que ocuparon ese puesto más alto en la provincia eclesiástica. Su elección llega en un contexto particularmente sensible para la Iglesia, ya que se produce después de la renuncia de Andy John, el anterior Arzobispo, por escándalos sexuales y financieros que sacudieron a la institución.

Una trayectoria de inclusión

Cherry Vann no es una figura nueva en los círculos progresistas de la Iglesia. Fue una de las primeras mujeres ordenadas como sacerdotisa en 1994, y desde entonces ha trabajado activamente para fomentar una Iglesia más abierta e inclusiva. Antes de ser elegida Arzobispa, se desempeñaba como obispa en la diócesis de Monmouth, donde lideró diversas iniciativas para apoyar a las personas LGBTIQ+ y otras comunidades históricamente marginadas dentro del cristianismo institucional.

Vann ha declarado que su principal objetivo es "sanar las heridas de los últimos meses" y construir una Iglesia "abierta, transparente y segura para todos". Además, ha expresado su deseo de ser un modelo de representación para la sociedad. En una entrevista con la BBC, Vann compartió: "Como mujer y como Arzobispa en una unión civil, soy un modelo para las personas del país y creo que eso es una buena noticia".

¿Un paso hacia el matrimonio igualitario en la Iglesia Anglicana?

Aunque en Gales todavía no se permite el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo, la Iglesia admite las uniones civiles y ofrece bendiciones a estas parejas. Cherry Vann considera que el matrimonio igualitario será una realidad en algún momento dentro de la Iglesia Anglicana galesa: "Creo que iremos por ese camino en algún momento, sin duda, pero no sé si será en los próximos dos años".

Este avance representa una oportunidad para replantear algunas posturas dentro de la Iglesia Anglicana, lo que podría generar un cambio trascendental, no solo en Gales, sino en la Comunión Anglicana global. De hecho, hay quienes ya consideran que es el momento adecuado para elegir a una mujer como Arzobispa de Canterbury, el cargo más alto de la Iglesia Anglicana mundial. Tal elección podría ser vista como un símbolo de renovación ante los recientes escándalos y disputas internas que han afectado a la institución.

El anglicanismo: un camino hacia el cambio

El anglicanismo, tradición cristiana que surgió en 1534 con la separación de la Iglesia de Inglaterra del papado bajo el reinado de Enrique VIII, ha mantenido siempre una estructura autónoma en cada país. Esta tradición se caracteriza por combinar elementos del catolicismo y de la Reforma Protestante. En los últimos años, muchas ramas del anglicanismo, como la de Gales, han adoptado posturas progresistas en cuestiones sociales y de género, reflejando cambios en la sociedad.

En Gales, donde la autonomía eclesiástica data de 1920, esta elección de una mujer como Arzobispa pone de manifiesto la transformación que está viviendo la Iglesia. En contraste, en la Iglesia de Inglaterra, aún persisten debates sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque el sínodo de la Iglesia de Inglaterra decidió en 2023 bendecir las uniones civiles entre personas del mismo sexo en lugar de permitir el matrimonio, el debate continúa, especialmente dentro de la Comunión Anglicana, donde muchas iglesias en África se mantienen firmemente contrarias a este cambio.

El camino hacia la inclusión sigue siendo desafiante, pero la elección de Cherry Vann como Arzobispa de Gales representa un paso significativo en la dirección de una Iglesia más abierta y representativa de la diversidad en la sociedad actual.