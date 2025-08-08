Uno Entre Rios | Policiales | escuela

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

8 de agosto 2025 · 13:36hs
Secuestraron dos armas de fuego que dos menores de edad exhibían en redes sociales. El allanamiento se produjo en los domicilios de dos menores qeu concurren a la escuela donde se desató una gresca.

Secuestraron dos armas de fuego que dos menores de edad exhibían en redes sociales. El allanamiento se produjo en los domicilios de dos menores qeu concurren a la escuela donde se desató una gresca.

Tras la violenta gresca ocurrida en la escuela secundaria Nº 91 De La Baxada, en Paraná donde resultaron heridos cinco docentes se inició una causa ante la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes por cuanto dos menores de ese establecimiento exhibían armas en redes sociales.

La causa que invoca la ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 surgió de la preocupación generada en la comunidad de la escuela del barrio Bajada Grande, en la zona oeste de la ciudad, donde menores de edad que pertenecen a la institución donde se produjo el violento hecho, estaban haciendo circular en redes sociales imágenes portando armas de fuego.

Al tomar conocimiento de lo acontecido personal de la división Robos y Hurtos dependiente de la la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, comenzó tareas investigativas para identificar a los menores de interés.

Se estableció que se trata de dos menores, ambos de 15 años de edad y con domicilio en Barrio Caritas de esta ciudad. Sobre el particular se labró el informe correspondiente a Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes en turno, quien tramitó las medidas Judiciales con la urgencia del caso.

Secuestro de armas

En la víspera se realizaron allanamientos, ambos en barrio Caritas, los cuales dieron resultados negativos. Tras recabar datos, los investigadores encontraron las armas en cercanías de los domicilios allanados en un descampado resguardadas bajo tierra, por lo cual el personal de esta dependencia se constituyó en el lugar señalizado donde se realizó un rastrillaje. “Observando tierra removida en una zona, donde se hallan efectivamente dos armas de fuego, una calibre 9 mm, marca Bersa Thunder 9, con dos cargadores y 12 cartuchos del mismo calibre y otra calibre .22 marca Bersa, modelo 64, con un cargador con 7 cartuchos del mismo calibre”, según indica el informe policial.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía desde donde se dispuso el secuestro de las armas en cuestión.

