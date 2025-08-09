El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic El Papa León XIV expresó sus condolencias por el fallecimiento del Cardenal Estanislao Karlic, destacando su legado pastoral y su dedicación a la Iglesia. 9 de agosto 2025 · 18:41hs

El Papa León XIV envió sus condolencias por el fallecimiento del Cardenal Estanislao Esteban Karlic, ocurrido este viernes, mediante una carta personal dirigida al arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín. En su misiva, el Santo Padre expresó su cercanía y solidaridad con la Iglesia argentina en este momento de dolor.

El Papa resaltó la figura de Karlic como un destacado líder espiritual que dejó un legado de dedicación pastoral y servicio a la Iglesia. Su incansable trabajo por el bienestar de la comunidad católica fue valorado profundamente por el pontífice, quien recordó su nobleza de espíritu y su firme compromiso con la fe.

A través de esta carta, León XIV expresó su cercanía y solidaridad con la Iglesia de Paraná y con todos aquellos que compartieron el camino pastoral del Cardenal Karlic. La partida de esta importante figura religiosa ha dejado un profundo lamento en la comunidad argentina.