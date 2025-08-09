Uno Entre Rios | La Provincia | Papa León XIV

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

El Papa León XIV expresó sus condolencias por el fallecimiento del Cardenal Estanislao Karlic, destacando su legado pastoral y su dedicación a la Iglesia.

9 de agosto 2025 · 18:41hs
El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic.

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic.

El Papa León XIV envió sus condolencias por el fallecimiento del Cardenal Estanislao Esteban Karlic, ocurrido este viernes, mediante una carta personal dirigida al arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín. En su misiva, el Santo Padre expresó su cercanía y solidaridad con la Iglesia argentina en este momento de dolor.

El Papa resaltó la figura de Karlic como un destacado líder espiritual que dejó un legado de dedicación pastoral y servicio a la Iglesia. Su incansable trabajo por el bienestar de la comunidad católica fue valorado profundamente por el pontífice, quien recordó su nobleza de espíritu y su firme compromiso con la fe.

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida.

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná.

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná

El Papa León XIV envió sus condolencias por la muerte del Cardenal Karlic

León XIV (1).jpeg

A través de esta carta, León XIV expresó su cercanía y solidaridad con la Iglesia de Paraná y con todos aquellos que compartieron el camino pastoral del Cardenal Karlic. La partida de esta importante figura religiosa ha dejado un profundo lamento en la comunidad argentina.

Papa León XIV Estanislao Esteban Karlic Paraná
Noticias relacionadas
La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic.

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche.

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

memphis la blusera vuelve a parana para revivir los grandes clasicos del blues argentino

Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha.

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha

Ver comentarios

Lo último

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

Ultimo Momento
Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

Policiales
Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Ovación
TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

La provincia
El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

Dejanos tu comentario