Francisco Nin sobre el presente de Rowing: "Buscamos seguir construyendo"

En diálogo con UNO , Francisco Nin, DT de Rowing, destacó la experiencia ganada en el Torneo del Interior B y ahora apunta al Torneo Regional del Litoral.

Por segunda vez en su historia, el Paraná Rowing Club logró una doble participación en el máximo escenario federal que propone la Unión Argentina de Rugby: el Torneo del Interior B. En 2024, el equipo logró llegar hasta la fase de grupos, una experiencia inicial que le permitió medirse fuera de los límites tradicionales del Torneo Regional del Litoral. Sin embargo, en este 2025, el Remero no solo repitió presencia, sino que superó ampliamente aquella marca, rompiendo una barrera histórica al clasificarse a los cuartos de final del certamen. Este logro inédito para la institución se celebró como un paso firme y contundente hacia un crecimiento sostenido, afianzando su posicionamiento competitivo a nivel nacional.

Superar esta etapa representó un desafío importante. En los cuartos de final, el conjunto paranaense se enfrentó a uno de los grandes referentes del rugby argentino: Tucumán Rugby Club. Con una rica historia y tradición, este equipo cuenta con un plantel amplio y talentoso que lo mantiene como protagonista año tras año. Su estilo de juego dinámico y agresivo lo convierte en un rival sumamente difícil de enfrentar. El duelo, disputado en el exigente escenario tucumano, tuvo todos los condimentos de un partido de alto nivel, donde la presión y la intensidad fueron protagonistas desde el primer minuto, hasta el final.

El Paraná Rowing Club y un año cargado de desafíos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paraná Rowing Club (@rowing.rugby)

El resultado final fue un 69-26 a favor del conjunto local, un marcador amplio que reflejó la diferencia de experiencia y rodaje, aunque no logró opacar el valor y la entrega del Remero en este compromiso histórico. El equipo entrerriano cumplió el objetivo de competir al máximo nivel, medirse ante los mejores del país y sumar experiencia en un contexto de intensa exigencia física y mental. Todo esto, además, mientras afrontaba la exigente agenda del Torneo Regional del Litoral, donde semana a semana debe sostener un nivel competitivo elevado para no perder terreno.

La vivencia de compartir cancha con uno de los clubes más poderosos del país demostró que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para dar pelea y que, con el trabajo adecuado, la disciplina y la constancia, estos cruces pueden transformarse en algo habitual dentro del calendario deportivo. Este paso histórico no solo fortalece al plantel, sino que también contagia a la institución, que se ilusiona con seguir creciendo y construyendo un camino de prestigio dentro del rugby argentino.

En lo que respecta al Torneo Regional del Litoral, el equipo dirigido por Francisco Nin atraviesa un presente alentador y lleno de expectativas. Tras una importante victoria ante Jockey Club de Venado Tuerto por 30-18, los paranaenses se afianzaron en la sexta posición con 25 puntos. Este resultado fue clave, ya que en un campeonato caracterizado por su paridad y alto nivel de exigencia, cada triunfo representa una oportunidad valiosa para escalar en la tabla de posiciones y acercarse a los puestos de privilegio.

El objetivo inmediato que persigue el plantel es claro y definido: pelear por el quinto puesto y mantenerse competitivo hasta el final. Para lograrlo, será fundamental mantener la intensidad y el nivel mostrado durante el Torneo del Interior B. Así, el club buscará cerrar el año de la mejor manera, con un equipo sólido, unido y con identidad propia.

La próxima fecha, programada para el sábado 23, tendrá una particularidad: el Paraná Rowing Club tendrá jornada libre. Esta pausa será vital para que el equipo pueda recuperar energías, trabajar en aspectos tácticos y técnicos, y preparar con más detenimiento el tramo final del campeonato. Sin dudas, esta ventana de descanso le permitirá afrontar la recta decisiva con la ambición intacta y las ganas renovadas de seguir creciendo.

Francisco Nin dialogó con Diario UNO

Francisco dialogó con UNO y destacó que, pese a la eliminación, el balance en el Torneo del Interior B fue muy positivo. Resaltó la experiencia ganada en un torneo exigente y valoró el crecimiento del grupo, que por primera vez llegó a unos cuartos de final. Además, señaló que el objetivo para la recta final del Torneo Regional del Litoral es pelear por el quinto puesto, manteniendo un rugby competitivo y fiel a la identidad del club.

—¿Qué balance harías de la participación en el Torneo del Interior B?

—El balance es muy positivo. Jugamos en una zona de cuatro equipos, clasificamos segundos y logramos meternos en los cuartos de final. Además, tuvimos que viajar tres veces a Tucumán para jugar, lo que nos brindó mucha experiencia tanto a nivel grupal como institucional. Aprendimos a prepararnos de manera óptima para este tipo de competencia y para los viajes en torneos de nivel nacional.

—¿Cuál fue la principal diferencia con Tucumán Rugby Club en los cuartos de final?

—El partido fue bien planteado por nosotros. El primer tiempo fue muy parejo, aunque ellos lograron despegarse en el marcador con dos jugadas importantes sobre el final de esa etapa. Tienen un juego muy dinámico que puede complicarte si no estás totalmente concentrado. En el segundo tiempo, salimos decididos a acortar esa diferencia, sin embargo, cada vez que descontábamos, ellos respondían con puntos. Los chicos dejaron todo en la cancha y los relevos entraron con mucha intensidad, aunque no se nos dio. El deporte tiene días así.

—Más allá del resultado, ¿dirías que el grupo creció durante el torneo?

—Sin dudas. Esta fue nuestra primera experiencia en unos cuartos de final y esperamos que sea el inicio de muchas más. A los jugadores les encantó y al club también, que siempre estuvo apoyando y atento a que no nos falte nada. Los jugadores brindaron partidos apasionantes que reflejan el crecimiento del grupo.

—¿Qué objetivos tienen para la recta final del Torneo Regional del Litoral?

—Nuestra idea es luchar por el quinto puesto, manteniendo la intensidad competitiva del equipo. Queremos continuar jugando un rugby completo, moderno y con distintas variantes. Además, buscamos seguir construyendo y sosteniendo la identidad deportiva de la institución.