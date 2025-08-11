Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

El sábado 30 de agosto, a partir de las 21 horas, la Sala Luz y Fuerza de Santa Fe (Junín 2957) se transformará en un viaje musical hacia la época dorada de una de las bandas más legendarias del rock: Queen.

El tributo liderado por el cantante argentino Adrián Ocampo , acompañado por una banda y un coro en vivo, promete una experiencia inolvidable para los amantes de la música, donde la pasión, la energía y el legado de Freddie Mercury cobran vida en cada nota. Las entradas ya están a la venta a través de www.ticketway.com.ar , convocando a un público que va desde los fanáticos de siempre hasta quienes descubren hoy el poder de Queen.

Voz argentina

Adrián Ocampo, nacido en Buenos Aires en 1978, es un cantante virtuoso que ha recorrido una amplia variedad de géneros y escenarios. Con más de 1800 shows en su carrera y experiencia en televisión, Ocampo lleva tres años preparando este homenaje dedicado a Freddie Mercury y la banda británica.

En diálogo con UNO, relató que para él representar a Mercury implica una enorme responsabilidad, pero también un profundo placer. “Es jugar en el terreno de un gigante, pero también compartir esa música que tanto nos apasiona a todos”, expresó. Su propuesta nació desde una necesidad personal de cantar lo que realmente le gusta, y el público respondió maravillosamente, lo que lo llevó a dar un paso más y armar un espectáculo completo para teatros de todo el país.

El repertorio está cuidadosamente dividido en tres momentos: un inicio enérgico con el rock más potente, una parte central íntima con baladas que conmueven, y un cierre vibrante con los temas más populares y celebrados de Queen. Ocampo destacó especialmente esas canciones que “se convierten en himnos para todos, como ‘Love of My Life’, donde el público canta junto a nosotros y se genera una conexión muy especial”. Además, valoró el trabajo en conjunto con sus músicos y coristas, quienes replican la riqueza armónica y vocal que hizo única a Queen, sumando autenticidad y calidad al show.

Este espectáculo rinde homenaje a la grandeza musical de Queen y también pone en escena un profundo respeto por la historia y las emociones que la banda británica ha generado a lo largo de los años. Cada detalle del show, desde la puesta en escena hasta la precisión vocal, busca capturar la esencia de Freddie Mercury y sus compañeros. Para Adrián Ocampo, esta experiencia representa también un desafío artístico: “No se trata solo de cantar sus canciones, sino de transmitir esa energía que hacía único a Freddie y lograr que cada espectador se sienta parte de ese momento mágico”.

Más allá de homenajear a una banda que marcó generaciones, este tributo busca también acercar el legado de Queen a nuevas audiencias. “Este año se cumplen 50 años de ‘Bohemian Rhapsody’, una obra maestra que atraviesa el tiempo y sigue emocionando a todos, sea cual sea la edad. Queen no es solo música, es una experiencia emocional y artística que sigue viva gracias a su inspiración y a la pasión con la que la interpretamos”, explicó Ocampo. La gira que lleva adelante contempla además presentaciones en Rosario, Mendoza y otras ciudades, con la posibilidad de cruzar fronteras y llevar este show a países vecinos.