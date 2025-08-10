Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

El acusado llega al juicio en libertad. Las audiencias en Paraná serán a puertas cerradas debido a la gravedad del caso.

10 de agosto 2025 · 10:31hs
Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Tras conformarse el viernes pasado el jurado popular, al que se le impartió las instrucciones preliminares, comenzará este lunes 11 de agosto un nuevo juicio por jurados en Paraná. Será a partir de las 8.30, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia –ubicado en el segundo piso del edificio de Tribunales-.Se trata de una causa bajo el el legajo “A.R.E. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual simple, Amenazas simples, Privación ilegítima de la libertad y Abuso sexual simple agravado”.

Poder Judicial.jpg
Paran&aacute;: jurado popular juzgar&aacute; una causa por abuso sexual ultrajante y privaci&oacute;n de la libertad

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

El debate, que se extenderá hasta el jueves venidero, será presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Macarena Mendizábal y el fiscal Leandro Dato, en tanto que Susana Carnero lo hará por el Ministerio Pupilar.

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic.

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná.

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná

Por otra parte, el defensor oficial Sebastián Lescano asistirá al imputado A.R.E., que llega al juicio en libertad.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, el debate se efectuará a puertas cerradas.

Será el centésimo trigésimo quinto juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Paraná Abuso sexual jurado popular Juicio
Noticias relacionadas
La Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos en barrio Mosconi II de Paraná.

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Secuestraron dos armas de fuego que dos menores de edad exhibían en redes sociales. El allanamiento se produjo en los domicilios de dos menores qeu concurren a la escuela donde se desató una gresca.

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Un automóvil Peugeot 208 y un camión mercedes Benz tipo tolva chocaron cuando circulaban en el mismo sentido

Paraná: choque en el centro provoca demoras

El arzobispo Raúl Martín dio un mensaje emotivo en la parroquia San Cayetano.

Raúl Martín y su mensaje por San Cayetano: "Es un santo que llegó al corazón de todos"

Ver comentarios

Lo último

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Ultimo Momento
San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Tomás Jaime, el creador de un gin con raíz entrerriana: Heredero

Tomás Jaime, el creador de un gin con raíz entrerriana: Heredero

Policiales
San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

San Salvador: ciclistas involucrados en accidente fatal fueron dados de alta

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Fatal accidente en Ruta 38: un motociclista murió en San Salvador

Fatal accidente en Ruta 38: un motociclista murió en San Salvador

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Ovación
TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

River empató sin goles ante Independiente en Avellaneda

River empató sin goles ante Independiente en Avellaneda

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

La provincia
Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Día del Niño: las jugueterías le ganan la pulseada a los comercios de ropa

Día del Niño: las jugueterías le ganan la pulseada a los comercios de ropa

El Gobierno de Entre Ríos enfrenta la amenaza que acecha a las palmeras

El Gobierno de Entre Ríos enfrenta la amenaza que acecha a las palmeras

Dejanos tu comentario