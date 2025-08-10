El acusado llega al juicio en libertad. Las audiencias en Paraná serán a puertas cerradas debido a la gravedad del caso.

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

Tras conformarse el viernes pasado el jurado popular, al que se le impartió las instrucciones preliminares, comenzará este lunes 11 de agosto un nuevo juicio por jurados en Paraná. Será a partir de las 8.30, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia –ubicado en el segundo piso del edificio de Tribunales-.Se trata de una causa bajo el el legajo “A.R.E. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual simple, Amenazas simples, Privación ilegítima de la libertad y Abuso sexual simple agravado”.

El debate, que se extenderá hasta el jueves venidero, será presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Macarena Mendizábal y el fiscal Leandro Dato, en tanto que Susana Carnero lo hará por el Ministerio Pupilar.

Por otra parte, el defensor oficial Sebastián Lescano asistirá al imputado A.R.E., que llega al juicio en libertad.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, el debate se efectuará a puertas cerradas.

Será el centésimo trigésimo quinto juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.