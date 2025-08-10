Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

La lista N°2 "Corriente para Construir” obtuvo la mayoría de votos en la elección de la UCR para candidatos a diputados y senadores nacionales.

Este domingo, la Unión Cívica Radical ( UCR ) de Entre Ríos realizó sus elecciones internas para elegir candidatos a diputados y senadores nacionales. La lista N°2 "Corriente para Construir” obtuvo la mayoría de votos. Estaban habilitados para votar solo los afiliados radicales (unos 53.000), pero la concurrencia a las urnas fue cercana al 10%.

Con 4.954 los afiliados avalaron la decisión de ampliar la alianza provincial, en línea con lo resuelto por el Congreso Partidario. De este modo, Atilio Benedetti irá en representación como senador nacional y Darío Schneider lo hará como diputado nacional, indicó APF.

La elección en la UCR

Por otra parte, la Lista 1 “Activa” obtuvo 2.239 votos. Dicho espacio estaba encabezado por María Elena Herzovich para la Cámara alta y Rubén Pagliotto para la Baja.

La Unión Cívica Radical realizó estos comicios en toda la provincia bajo el sistema de boleta única de papel.

“Celebramos el triunfo de nuestra lista, que confirma el apoyo de los afiliados a la decisión de ampliar la alianza. El radicalismo entrerriano volvió a demostrar su apego a las instituciones y su conducta democrática. Gracias a todos los que, en momentos difíciles, se acercaron a votar en cada rincón de la provincia”, expresó Atilio Benedetti.

Mientras que Darío Schneider dijo: “Hoy es una muestra de que el radicalismo entrerriano está comprometido con el progreso y el desarrollo de nuestra provincia. Este respaldo es un mensaje claro para el norte trazado por la gestión”, destacó.

Gran diferencia en Concordia

La lista “Corriente para Construir" se impuso de manera contundente en el departamento Concordia.

Luciano Dell’Olio, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad y candidato a senador nacional por la propuesta ganadora, expresó: “Estamos contentos porque, a pesar de tratarse de una elección interna y solo para afiliados, en Concordia votaron alrededor de 700 personas”.

Según precisó, la lista 2 obtuvo cerca del 83% de los votos en todo el departamento, logrando así “la diferencia más amplia en toda la provincia”, en comparación con otros distritos, indicó Diario Río Uruguay.