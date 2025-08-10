Uno Entre Rios | La Provincia | UCR

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

La lista N°2 "Corriente para Construir” obtuvo la mayoría de votos en la elección de la UCR para candidatos a diputados y senadores nacionales.

10 de agosto 2025 · 22:25hs
Atilio Benedetti será candidato a senador nacional por la UCR.

Atilio Benedetti será candidato a senador nacional por la UCR.

Este domingo, la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos realizó sus elecciones internas para elegir candidatos a diputados y senadores nacionales. La lista N°2 "Corriente para Construir” obtuvo la mayoría de votos. Estaban habilitados para votar solo los afiliados radicales (unos 53.000), pero la concurrencia a las urnas fue cercana al 10%.

Con 4.954 los afiliados avalaron la decisión de ampliar la alianza provincial, en línea con lo resuelto por el Congreso Partidario. De este modo, Atilio Benedetti irá en representación como senador nacional y Darío Schneider lo hará como diputado nacional, indicó APF.

La UCR celebró su Congreso y aprobó una resolución que ratifica su alianza en “Juntos por Entre Ríos” y abre la puerta a sumar a La Libertad Avanza.

Congreso de la UCR: ratificó la alianza y le abre la puerta al partido de Milei

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

La elección en la UCR

Por otra parte, la Lista 1 “Activa” obtuvo 2.239 votos. Dicho espacio estaba encabezado por María Elena Herzovich para la Cámara alta y Rubén Pagliotto para la Baja.

La Unión Cívica Radical realizó estos comicios en toda la provincia bajo el sistema de boleta única de papel.

“Celebramos el triunfo de nuestra lista, que confirma el apoyo de los afiliados a la decisión de ampliar la alianza. El radicalismo entrerriano volvió a demostrar su apego a las instituciones y su conducta democrática. Gracias a todos los que, en momentos difíciles, se acercaron a votar en cada rincón de la provincia”, expresó Atilio Benedetti.

Mientras que Darío Schneider dijo: “Hoy es una muestra de que el radicalismo entrerriano está comprometido con el progreso y el desarrollo de nuestra provincia. Este respaldo es un mensaje claro para el norte trazado por la gestión”, destacó.

Gran diferencia en Concordia

La lista “Corriente para Construir" se impuso de manera contundente en el departamento Concordia.

Luciano Dell’Olio, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad y candidato a senador nacional por la propuesta ganadora, expresó: “Estamos contentos porque, a pesar de tratarse de una elección interna y solo para afiliados, en Concordia votaron alrededor de 700 personas”.

Según precisó, la lista 2 obtuvo cerca del 83% de los votos en todo el departamento, logrando así “la diferencia más amplia en toda la provincia”, en comparación con otros distritos, indicó Diario Río Uruguay.

UCR Entre Ríos urnas
Noticias relacionadas
AURA

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

base marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental dijo Pablo Panonne.

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Solicitan que los controles sean más importantes en los lugares donde se generan la pesca furtiva en Concordia.

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

Ultimo Momento
Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Policiales
San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Ovación
Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La provincia
Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Dejanos tu comentario