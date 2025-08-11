Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal.

Gustavo Cerati cumpliría 66 años. Su música sigue viva, marcando generaciones y resonando en cada rincón del mundo, como un legado eterno e inmortal.

Hoy, 11 de agosto, se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati , el ex líder de Soda Stereo y una de las figuras más influyentes en la historia del rock en español. Con una carrera que unió innovación, talento y una sensibilidad única, Cerati construyó un legado musical que sigue vigente en cada rincón del mundo.

Desde los emblemáticos himnos de Soda Stereo hasta las joyas de su carrera solista, cada disco de Cerati es una pieza clave en la historia de la música latina. Obras como Canción Animal, Doble Vida y Signos reflejan no solo su genio creativo, sino también su capacidad para reinventarse constantemente y marcar la pauta de nuevas sonoridades.

Hoy, a 11 años de su partida, sus fanáticos lo recuerdan con emotivos homenajes a través de redes sociales, escuchas colectivas y mensajes llenos de cariño. Cerati sigue presente, no solo por su música, sino por la huella indeleble que dejó en el alma de varias generaciones. Su arte sigue creciendo y tocando corazones, incluso en aquellos que no lo conocieron en vida.

El legado de Cerati, un hombre que hizo del rock un lenguaje universal, continúa influyendo y llevando su mensaje a nuevos oyentes, demostrando que la música es inmortal.