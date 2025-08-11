Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

Un hombre de 46 años fue apuñalado durante una discusión familiar en Chajarí y está grave. Hay un detenido.

11 de agosto 2025 · 07:10hs
Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

Un hombre de 46 años de edad resultó gravemente herido durante una gresca familiar registrada este fin de semana en Chajarí.

El violento episodio se produjo durante la tarde del sábado en barrio Salto, en que la víctima resultó terminó hospitalizada tras una herida producida con un arma blanca, a manos de un familiar directo.

Violento enfrentamiento entre mujeres en Chajarí: intervención policial tras pelea en la vía pública.

Violento enfrentamiento entre mujeres en Chajarí: intervención policial tras pelea en la vía pública

En Chajarí se desarrollaron talleres y actividades especiales que continúan hasta este domingo, en el marco del primer Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

Chajarí: termina este domingo el 1° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

LEER MÁS: Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Según el parte policial, el paciente presentó una lesión punzo cortante en la región del hemitorax, con riego de muerte.

Por su parte el agresor, de 52 años, quedó detenido a disposición a disposición de la Unidad Fiscal local.

Chajarí familiar apuñalado
Noticias relacionadas
San Benito, en la tarde de este domingo, apareció el adolescente que era intensamente buscado.

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

En Crespo, un auto se incendió en calle Santa Fe y las pérdidas fueron casi totales. 

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño de 10 años tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

san benito: buscan a un adolescente que se ausento de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Ver comentarios

Lo último

Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Colombia: murió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado

Colombia: murió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Ultimo Momento
Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Colombia: murió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado

Colombia: murió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Francisco Nin sobre el presente de Rowing: Buscamos seguir construyendo

Francisco Nin sobre el presente de Rowing: "Buscamos seguir construyendo"

Escuelas: entre la violencia creciente, las pantallas y la lucha por educar

Escuelas: entre la violencia creciente, las pantallas y la lucha por educar

Policiales
Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Ovación
Francisco Nin sobre el presente de Rowing: Buscamos seguir construyendo

Francisco Nin sobre el presente de Rowing: "Buscamos seguir construyendo"

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

La provincia
Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Escuelas: entre la violencia creciente, las pantallas y la lucha por educar

Escuelas: entre la violencia creciente, las pantallas y la lucha por educar

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

Dejanos tu comentario