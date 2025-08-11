Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

Un hombre de 46 años fue apuñalado durante una discusión familiar en Chajarí y está grave. Hay un detenido.

Un hombre de 46 años de edad resultó gravemente herido durante una gresca familiar registrada este fin de semana en Chajarí.

El violento episodio se produjo durante la tarde del sábado en barrio Salto, en que la víctima resultó terminó hospitalizada tras una herida producida con un arma blanca, a manos de un familiar directo.

Según el parte policial, el paciente presentó una lesión punzo cortante en la región del hemitorax, con riego de muerte.

Por su parte el agresor, de 52 años, quedó detenido a disposición a disposición de la Unidad Fiscal local.