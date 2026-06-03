Colonia Avellaneda: desalojaron el club de abuelos Yo Tengo Fe tras 10 años de actividad

Por el vencimiento del convenio de uso del predio y tras una carta documento, los abuelos de Colonia Avellaneda denuncian un desalojo de hecho

Por el vencimiento del convenio de uso del predio y tras una carta documento, los abuelos de Colonia Avellaneda denuncian un desalojo de hecho

Por el vencimiento del convenio de uso del predio y tras una carta documento, los abuelos de Colonia Avellaneda denuncian un desalojo de hecho

Por el vencimiento del convenio de uso del predio y tras una carta documento, los abuelos de Colonia Avellaneda denuncian un desalojo de hecho

Por el vencimiento del convenio de uso del predio y tras una carta documento, los abuelos de Colonia Avellaneda denuncian un desalojo de hecho

Una tensa y triste situación atraviesan los integrantes del club de abuelos Yo Tengo Fe de Colonia Avellaneda ya que este miércoles fueron desalojados "de hecho" del salón municipal donde funcionaban desde hace una década.

Según Nélida de Maldonado, vicepresidenta de la institución, sin aviso previo hoy se encontraron con las cerraduras cambiadas y la alarma desconectada, impidiéndoles el ingreso al predio ubicado en calle Federación, casi Entre Ríos. El lugar, hasta hoy, era espacio común para los adultos mayores, donde no sólo se realizaban talleres y actividades para la tercera edad, además era un rincón de encuentros, de bailes, juegos, de celebraciones de cumpleaños y sobre todo de compañía y contención.

club abuelos Colonia Avellaneda (2)

Un espacio con historia y en disputa

El edificio en cuestión fue construido por la Municipalidad de Colonia Avellaneda en un terreno fiscal y cedido al club mediante un comodato por 10 años, por la gestión del intendente anterior, Edgardo Dellizzotti.

Dicho convenio contemplaba una renovación por un periodo similar, siempre que la institución mantuviera su actividad. Sin embargo, tras el vencimiento del plazo el año pasado, el actual intendente Ariel Weiss manifestó la necesidad de recuperar el salón para uso municipal.

A pesar de que los socios presentaron diversos proyectos para compartir el espacio y mantener sus talleres, no obtuvieron respuestas satisfactorias. "El viernes nos respondieron con una carta documento donde decía que se terminaron las acciones administrativas", explicó la referente y lamentó la actitud de las autoridades del municipio de enviar personal a cambiar las llaves sin mediar palabras. "No nos dieron aviso previo, fue realmente fuerte para nosotros llegar al lugar y ver las cerraduras tiradas, y ver todo con candados nuevos y también alarma nueva", indicó Nélida de Maldonado.

club de abuelos Colonia Avellaneda

Impacto social

El Club de Abuelos cuenta actualmente con personería jurídica, una comisión de 14 integrantes y aproximadamente 60 socios que abonan una cuota mensual de 1.500 pesos y pueden acceder a distintas actividades. La vicepresidenta contó que en el lugar se desarrollaban tradicionalmente cinco talleres y diversas actividades sociorecreativas financiadas de forma independiente por el club, las cuales se vieron interrumpidas este año ante la incertidumbre sobre la continuidad del espacio.

Ante lo que consideran una acción "violenta" y un cierre unilateral del diálogo por parte del municipio, las autoridades del club se presentaron este miércoles ante Fiscalía. "Fuimos a Fiscalía a hacer los trámites pertinentes", confirmó Nelly, quien describió la situación como un desalojo de hecho al no poder acceder a sus muebles y pertenencias acumuladas durante años de trabajo.

club abuelos Colonia Avellaneda

El futuro de la institución

Por el momento, los abuelos buscan visibilizar su reclamo mientras esperan una resolución judicial. Aunque las pertenencias del club aún permanecen dentro del edificio (donde ya se ha visto a personal municipal realizando tareas de limpieza), los socios se encuentran en la búsqueda de un nuevo lugar para funcionar si no logran recuperar su sede histórica. "Es todo tan reciente... ya veremos", concluyó la vicepresidenta sobre el futuro de una de las instituciones sociales más importantes de Colonia Avellaneda.

club abuelos Colonia Avellaneda (1)

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