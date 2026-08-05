Como es costumbre, el 7 de agosto, se pide la intercesión de San Cayetano para que todas las manos sean bendecidas con un trabajo digno y así poder llevar el pan a los hogares cada día

Inicios. El 30 de octubre de 1993 se creó la parroquia San Cayetanó desmembrándola de la parroquia Don Bosco.

Este viernes 7 de agosto de 2026, la comunidad religiosa de Paraná se congregará para celebrar la festividad de San Cayetano, una de las figuras más veneradas en Argentina. Las actividades centrales tendrán lugar en la parroquia homónima del barrio San Roque, ubicada en la esquina de las calles Ayacucho y Fraternidad, donde se espera una gran afluencia de fieles para pedir y agradecer por el pan, la paz y el trabajo.

Cada 7 de agosto, la Iglesia recuerda el fallecimiento del santo, ocurrido en el año 1547. En Argentina, la devoción hacia San Cayetano es profunda, consolidándose como el patrono al que miles de personas acuden en busca de bienestar laboral y armonía social.

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

Cronograma de actividades

Para esta jornada especial, la parroquia San Cayetano organizó una serie de celebraciones litúrgicas que se extenderán durante todo el día, comenzando desde el primer minuto del viernes.

Los horarios confirmados para las misas son los siguientes:

*00:00 hs: Primera misa (medianoche).

*09:30 hs: Misa matutina.

*11 hs: Misa de la mañana.

*El momento de mayor convocatoria está previsto para la tarde.

A las 15:30 horas, se llevará a cabo la tradicional procesión por las calles del barrio San Roque, permitiendo que los fieles acompañen la imagen del santo en un recorrido de oración y reflexión. Inmediatamente después de la procesión, se celebrará la Misa Central, el acto principal de esta festividad religiosa.

*19 hs: Misa vespertina.

*21 hs: Misa de cierre de la jornada.

¿Quién fue San Cayetano?

El santo patrono del pan y el trabajo fue canonizado en 1671. Nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, bajo el nombre de Cayetano de Thiene. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y después de la muerte del Papa Julio II, decidió dedicar su vida a la fe y convertirse en sacerdote.

Desde joven destacó por su profunda fe y por su compromiso con las personas pobres y enfermas. Si bien estudió Derecho, luego decidió dedicar su vida al servicio de Dios y de quienes más lo necesitaban. El Papa Julio II lo nombre Conde de Thiene, un importante puesto en la Cancillería de los Estados Pontificios.

Uno de sus secretarios escribió: "A pesar del puesto; Cayetano no se da ninguna importancia. Viste con sencillez, atiende a todo el mundo aunque sea fuera del horario de oficina. Siempre activo donde lo necesitan. Trata a todos igual, ya sean ricos o pobres. Si mantiene esta actitud tan servicial llegará a ser un hombre muy importante".

Con un grupo de diplomáticos logró evitar la guerra entre la República de Venecia y los Estados Pontificios, cuyos resultados podrían haber sido desastrosos. Gracias al acuerdo, Cayetano ganó un gran prestigio y comenzó a sentir los halados de la gloria.

Sin embargo, seguir con el camino de Jesús era lo que su vida necesitaba. Según explicó él: "Siento que día a día mi vida suspira por amar a Dios. Mis años de abogado me enseñaron que el pueblo necesita palpar a Dios a través de las obras de los cristianos, de su acción, de sus enseñanzas, de su entrega. Quisiera hacer siempre la voluntad de Dios: esto deseo, y a esto aspiro. Ahora voy a dar otro rumbo à mi vida. Mi camino es dejar todo sin mirar atrás. Uniré mi propia vida a la Cruz de Cristo. Seré sacerdote".

Finalmente, a los 36 años -el 30 de septiembre de 1516- fue ordenado sacerdote. Así comenzó su acción apostólica en Venecia. También fue uno de los fundadores de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, con el objetivo de renovar la vida de la iglesia mediante la oración, la sencillez y el servicio. Durante el resto de su vida promovió la confianza en la Providencia de Dios, alentando a las personas a vivir con esperanza y solidaridad.

Murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Con el paso del tiempo fue reconocido como el patrono del pan y del trabajo, y millones de fieles lo invocan para pedir ayuda en la búsqueda de empleo, el sustento diario y el bienestar de sus familias. Su ejemplo continúa inspirando a vivir con fe, generosidad y amor por los más vulnerables.

Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

¿Por qué celebramos a San Cayetano en Argentina?

Su designación como intercesor para pedir trabajo nació en Argentina ya que en la década de 1930 el país sufría el desempleo por la crisis financiera de 1929. En este contexto, el padre Domingo Falgioni promovió a San Cayetano como patrono del pan y del trabajo, alentando a los trabajadores y a las familias a confiar en su intercesión.