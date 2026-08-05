Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Organizaciones sociales se movilizarán a Casa de Gobierno el jueves 6 en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Organizaciones sociales se movilizarán a Casa de Gobierno el jueves 6 en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Este jueves 6 de agosto , organizaciones sociales, agrupaciones políticas y otras entidades marcharán hacia Casa de Gobierno, en Paraná, en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que permitirá, entre otras cosas eliminar los límites a la posesión de tierras por parte de extranjeros .

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Expediente PE-13/2026), promovido por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el presidnete javier Milei, tiene previsto su tratamiento en el Senado de la Nación este jueves 6 de agosto de 2026 , tras varias postergaciones.

Extranjerización de la tierra: ¿Por qué discutir el tope de 15% o 25% es una trampa?

Los manifestantes argumentan que esta medida compromete la soberanía nacional y facilita la explotación desmedida de los recursos naturales por corporaciones externas. Advierten que este proyecto representa un avance hacia el "saqueo profundo" y la dependencia de potencias extranjeras, por lo que instan a la comunidad entrerriana a sumarse al repudio generalizado que se replicará en distintas ciudades del país.

En tanto expresan una profunda preocupación por la posible flexibilización de leyes ambientales, como la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, y permitirá los desalojos express, lo cualque podría beneficiar la especulación inmobiliaria y el extractivismo.

La iniciativa, de Federico Sturzenegger, es considerada una amenaza directa a la soberanía nacional. "No solo facilita la entrega del territorio a corporaciones y fondos de inversión, sino que también pone en riesgo recursos estratégicos como el agua y la protección de ecosistemas frente a incendios y la especulación inmobiliaria", expresaron.

Acciones en Paraná

Las acciones decididas en asamblea multisectorial realizada el 1 de agosto, Día de la Pachamama.

El jueves 6, a las 12, habrá una volanteaa en plaza de 1 Mayo

El jueves 6 a las 15, concentración en la plaza 1 de Mayo para marchar a las 16 a Plaza Mansilla , frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.

, frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Campaña de Convocatoria "Efecto Multiplicador": Las organizaciones lanzaron un llamado a la ciudadanía hacia la participación activa y multiplicadora.

Las organizaciones lanzaron un llamado a la ciudadanía hacia la participación activa y multiplicadora. Denuncia Pública y Difusión de Impactos durante la marcha: para informar y alertar sobre las consecuencias de la ley, que incluyen la "reprimarización de la economía", el avance del agronegocio y la megaminería, y la pérdida de restricciones sobre los recursos hídricos del país.

Acciones en Concepción del Uruguay

La Asamblea Transfeminista de Concepción del Uruguay convoó a la comunidad a concentrarse el jueves 6 de agosto, a las 18, en Plaza General Ramírez, para manifestar el rechazo al proyecto. "La legislación actual establece un límite a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras y también restringe la concentración por una misma nacionalidad. Entendemos que estas herramientas constituyen una política de resguardo de la soberanía nacional y de protección de un recurso estratégico para el país", expresaron.

"La tierra no es una mercancía más. Es el sustento de la producción de alimentos, el acceso al agua, el cuidado de los bienes comunes y una parte esencial de nuestro territorio. Debilitar los mecanismos de regulación sobre su propiedad genera preocupación, especialmente en zonas de frontera, donde resulta indispensable fortalecer el control del Estado y las políticas de prevención frente a delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas", detallaron.

"Por eso convocamos a vecinos y vecinas, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticas a unir las luchas y participar llevando banderas argentinas, como expresión del compromiso colectivo con la defensa de nuestra soberanía", pidieron.

"Además, durante la jornada estaremos recibiendo donaciones de tomate y azúcar para colaborar con comedores comunitarios de Concepción del Uruguay que hoy necesitan el acompañamiento solidario de toda la comunidad. La soberanía se defiende. La tierra, el agua y nuestro territorio son patrimonio del pueblo argentino. Te esperamos para hacer oír nuestra voz", cerraron.