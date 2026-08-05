Uno Entre Rios | La Provincia | extranjerización de la tierra

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Organizaciones sociales se movilizarán a Casa de Gobierno el jueves 6 en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

5 de agosto 2026 · 13:34hs
Organizaciones sociales se movilizarán a Casa de Gobierno el jueves 6 en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Organizaciones sociales se movilizarán a Casa de Gobierno el jueves 6 en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Este jueves 6 de agosto, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y otras entidades marcharán hacia Casa de Gobierno, en Paraná, en repudio al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que permitirá, entre otras cosas eliminar los límites a la posesión de tierras por parte de extranjeros.

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Expediente PE-13/2026), promovido por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el presidnete javier Milei, tiene previsto su tratamiento en el Senado de la Nación este jueves 6 de agosto de 2026, tras varias postergaciones.

Extranjerización de la tierra: ¿Por qué discutir el tope de 15% o 25% es una trampa? Aunque se aumente el tope se sigue facilitando la concentración, la venta en zonas de frontera y de bienes comunes naturales.

Extranjerización de la tierra: ¿Por qué discutir el tope de 15% o 25% es una trampa?

La Libertad Avanza busca sesionar el jueves con un nuevo texto que fija un tope por provincia para la compra de tierras por extranjeros. Habrá movilizaciones 

Extranjerización de la tierra: negocian límites para salvar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Los manifestantes argumentan que esta medida compromete la soberanía nacional y facilita la explotación desmedida de los recursos naturales por corporaciones externas. Advierten que este proyecto representa un avance hacia el "saqueo profundo" y la dependencia de potencias extranjeras, por lo que instan a la comunidad entrerriana a sumarse al repudio generalizado que se replicará en distintas ciudades del país.

LEER MÁS: Senado: el oficialismo negocia límites a la extranjerización de la tierra para salvar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

En tanto expresan una profunda preocupación por la posible flexibilización de leyes ambientales, como la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, y permitirá los desalojos express, lo cualque podría beneficiar la especulación inmobiliaria y el extractivismo.

La iniciativa, de Federico Sturzenegger, es considerada una amenaza directa a la soberanía nacional. "No solo facilita la entrega del territorio a corporaciones y fondos de inversión, sino que también pone en riesgo recursos estratégicos como el agua y la protección de ecosistemas frente a incendios y la especulación inmobiliaria", expresaron.

Acciones en Paraná

Las acciones decididas en asamblea multisectorial realizada el 1 de agosto, Día de la Pachamama.

  • El jueves 6, a las 12, habrá una volanteaa en plaza de 1 Mayo
  • El jueves 6 a las 15, concentración en la plaza 1 de Mayo para marchar a las 16 a Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
  • Campaña de Convocatoria "Efecto Multiplicador": Las organizaciones lanzaron un llamado a la ciudadanía hacia la participación activa y multiplicadora.
  • Denuncia Pública y Difusión de Impactos durante la marcha: para informar y alertar sobre las consecuencias de la ley, que incluyen la "reprimarización de la economía", el avance del agronegocio y la megaminería, y la pérdida de restricciones sobre los recursos hídricos del país.

Acciones en Concepción del Uruguay

La Asamblea Transfeminista de Concepción del Uruguay convoó a la comunidad a concentrarse el jueves 6 de agosto, a las 18, en Plaza General Ramírez, para manifestar el rechazo al proyecto. "La legislación actual establece un límite a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras y también restringe la concentración por una misma nacionalidad. Entendemos que estas herramientas constituyen una política de resguardo de la soberanía nacional y de protección de un recurso estratégico para el país", expresaron.

"La tierra no es una mercancía más. Es el sustento de la producción de alimentos, el acceso al agua, el cuidado de los bienes comunes y una parte esencial de nuestro territorio. Debilitar los mecanismos de regulación sobre su propiedad genera preocupación, especialmente en zonas de frontera, donde resulta indispensable fortalecer el control del Estado y las políticas de prevención frente a delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas", detallaron.

"Por eso convocamos a vecinos y vecinas, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticas a unir las luchas y participar llevando banderas argentinas, como expresión del compromiso colectivo con la defensa de nuestra soberanía", pidieron.

"Además, durante la jornada estaremos recibiendo donaciones de tomate y azúcar para colaborar con comedores comunitarios de Concepción del Uruguay que hoy necesitan el acompañamiento solidario de toda la comunidad. La soberanía se defiende. La tierra, el agua y nuestro territorio son patrimonio del pueblo argentino. Te esperamos para hacer oír nuestra voz", cerraron.

extranjerización de la tierra Paraná Proyecto Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Noticias relacionadas
El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

La fiesta patronal de San Cayetano se conmemora cada 7 de agosto

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura.

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Ver comentarios

Lo último

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Ultimo Momento
Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Policiales
Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Ovación
Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

La provincia
Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Dejanos tu comentario