Paraná: inauguraron un nuevo espacio de protección para mujeres víctimas de violencia.

Paraná habilitó la sede del dispositivo Sara Inés Isaac, con capacidad para 15 personas. Brindará alojamiento, asistencia profesional y contención.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, inauguró este miércoles la nueva sede del Dispositivo Territorial de Protección “Sara Inés Isaac”, un espacio destinado a brindar alojamiento, contención y acompañamiento integral a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. El establecimiento tiene capacidad para 15 personas y también podrá recibir a sus hijos e hijas cuando sea necesario.

La obra fue ejecutada por la Municipalidad de Paraná mediante la refuncionalización de un edificio que originalmente estaba destinado a funcionar como Centro de Desarrollo Infantil (CDI). El proyecto inicial contaba con financiamiento nacional, pero los trabajos quedaron paralizados tras la interrupción de las partidas para obra pública. Ante esta situación, el Municipio decidió completar la construcción con recursos propios y asignarle una nueva función social.

Durante la inauguración, Romero estuvo acompañada por el viceintendente David Cáceres, funcionarios municipales, concejales, representantes de organizaciones sociales y vecinos de la zona.

“Esto también es una obra pública, pero no está enfocada en embellecer la vía pública, sino en tender la mano desde el Estado a mujeres que están en situaciones de violencia y, a veces, ellas y sus hijos necesitan un lugar, aunque sea transitoriamente, que las cobije”, expresó la presidenta municipal.

La intendenta también destacó la importancia de contar con una sede definitiva para este servicio, ubicada junto a una plaza y cerca de un espacio deportivo municipal. En ese sentido, consideró que la iniciativa representa una política pública destinada a garantizar protección y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Un espacio con alojamiento y asistencia profesional

El nuevo dispositivo cuenta con instalaciones preparadas para alojar hasta 15 personas, entre mujeres y sus hijos e hijas. Su funcionamiento estará a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de abogacía, psicología y trabajo social, además de acompañantes y personal administrativo.

La subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, explicó que las mujeres podrán acceder al establecimiento sin necesidad de haber presentado previamente una denuncia judicial.

“Las mujeres, tengan o no denuncia, pueden ingresar a este dispositivo”, señaló la funcionaria, quien precisó que el equipo técnico realizará una evaluación de cada situación para determinar las medidas de protección y el acompañamiento correspondiente.

Si bien algunos ingresos se producen por requerimiento de la Justicia, el espacio también recibirá a quienes necesiten asistencia y todavía no hayan iniciado actuaciones judiciales. En esos casos, las profesionales brindarán orientación para realizar las denuncias y gestionar las medidas necesarias.

Además del alojamiento transitorio, el dispositivo ofrecerá asesoramiento legal, atención psicológica y acompañamiento social, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la autonomía de las mujeres y facilitar el acceso a sus derechos.

Solanas adelantó que la nueva sede permitirá desarrollar actividades comunitarias, jornadas de formación y capacitaciones, además de fortalecer la articulación con instituciones y organizaciones del barrio.

Un reconocimiento a la trayectoria de Sara Inés Isaac

El establecimiento lleva el nombre de Sara Inés Isaac, profesora en Ciencias de la Educación y referente del compromiso social, cuya trayectoria estuvo vinculada con la defensa de los derechos y el trabajo comunitario.

Durante la ceremonia, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, recordó que Isaac fue cesanteada durante la última dictadura militar y posteriormente desarrolló una importante actividad en los ámbitos de la salud pública y gremial.

“Siempre infundía fortaleza. Uno aprendía de ella. Aún en los momentos más duros, como fueron los años 2001, Sara siempre tenía una actitud propositiva, siempre dispuesta a dar una mano, a aportar y a cobijar”, recordó el funcionario.

Ríos consideró que la denominación constituye un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con las personas que atravesaban situaciones difíciles.

“La lucha de Sara tiene hoy quizás el reconocimiento en esta casa, que aspira a hacer eso: la mano extendida del Estado para ayudar a un universo de mujeres que sufre la violencia de género”, sostuvo.

Recuperaron un edificio que había quedado inconcluso

La intervención municipal, denominada “Refuncionalización de Obra - Casa de la Mujer”, permitió transformar el proyecto original y adaptar sus instalaciones a las necesidades del nuevo dispositivo de protección.

Los trabajos comprendieron ampliaciones para incorporar un sector administrativo, modificaciones en la distribución de los ambientes para habilitar habitaciones y espacios destinados a talleres, adecuaciones en los baños y la creación de un área verde de recreación.

De esta manera, el edificio que había quedado inconcluso por la suspensión del financiamiento nacional fue recuperado mediante una inversión municipal y destinado a brindar asistencia a mujeres en situación de violencia.

La inauguración contó también con la participación de la presidenta de la comisión vecinal 7 de Mayo, Carla Potocco, autoridades judiciales, representantes de la sociedad civil y vecinos.

Con la habilitación de la nueva sede, Paraná incorpora un espacio permanente de alojamiento y atención interdisciplinaria, orientado a fortalecer las políticas de prevención, protección y acompañamiento frente a la violencia de género.