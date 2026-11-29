Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para renovar las Cortes Generales en una elección que definirá la continuidad del socialista Pedro Sánchez o un giro hacia la derecha

Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para renovar las Cortes Generales en una elección que definirá la continuidad del socialista Pedro Sánchez o un giro hacia la derecha con Alberto Núñez Feijóo

España celebra este domingo sus elecciones generales en una jornada decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , logra retener el poder o si se concreta un giro hacia la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo .

Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales, en unos comicios que cuentan con un despliegue de seguridad de más de 100.000 efectivos .

Sánchez emitió su voto temprano en Madrid y llamó a los españoles a “movilizarse, participar y votar por el futuro de su país”.

“Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto. Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas de los años de democracia”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Minutos después, alrededor de las 10:30 hora local, su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, sufragó en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.

El candidato del Partido Popular llega a los comicios con ventaja en los sondeos previos, aunque el sistema parlamentario español, sin segunda vuelta, obliga a alcanzar mayorías de investidura en el Congreso.

En la compulsa también juegan un rol determinante Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, cuya cosecha de bancas será clave para destrabar los pactos de gobernabilidad.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20:00 de España, 16:00 de la Argentina, momento en que comenzará el escrutinio oficial.