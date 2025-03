“Por la fuerza, ingresaron al Palacio Municipal de Paraná”, indicaron desde la Liga de Intendentes Justicialistas. "No es con violencia", dijeron desde UPCN

Tanto la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) delegación Entre Ríos como la Liga Intendentes Justicialistas repudiaron la protesta violenta que el martes encabezaron los cartoneros nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en el Palacio Municipal de Paraná. Los manifestantes exigieron que el municipio les reconozca el servicio que brindan como recolectores de residuos a través de un convenio con la comuna. "Nos solidarizamos con la compañera Rosario Romero y todo su equipo de trabajo, pedimos urgente intervención a la Justicia provincial, para que estos actos no vuelvan a producirse", dijeron desde la Liga de Intendentes, mientras que desde UPCN fueron categóricos: "No es con violencia".

cartoneros Parana.jpg Paraná: fuerte repudio a la violenta protesta de cartoneros en la Municipalidad

"La agresión no puede ser la forma"

"Desde UPCN emitieron un comunicado en el que advierten: “No es con violencia, tenemos que juntarnos y reclamarle al verdadero responsable de la crisis: el Gobierno Nacional". Tras un episodio ocurrido en la mañana del martes en el interior del Palacio Municipal de Paraná, del que dio cuenta la misma intendenta Rosario Romero, desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos nos expresamos en contra de todo tipo de violencia. Si bien la situación económica que atraviesa nuestro país es muy grave y afecta a numerosos sectores, la agresión no puede ser la forma de llevar adelante el reclamo. El Municipio viene realizando grandes esfuerzos para sostener las políticas sociales que están a su alcance, pese a los recortes que ha sufrido por parte de la gestión de Milei y frente a un contexto absolutamente adverso. Entendemos que esas demandas, que pueden ser válidas, deben ser canalizadas por las vías que corresponden. Por ese motivo, instamos a todos los sectores a unirnos a fin de exigir respuestas a quien es verdadero responsable de esta crisis: el Gobierno nacional", indicaron.

Reclamo de cartoneros

"Pedimos a la Justicia que sancione a los violentos"

"Los intendentes justicialistas repudiamos el accionar de quienes por la fuerza ingresaron al Palacio Municipal de Paraná exigían "20 millones de pesos más IVA". Nos solidarizamos con la compañera Rosario Romero y todo su equipo de trabajo y pedimos urgente intervención a la Justicia provincial, para que estos actos no vuelvan a producirse. Entendemos que la crisis económica actual genera mayor pobreza, pero eso no justifica la violencia y la falta de un diálogo responsable. Pedimos a la Justicia que actúe con celeridad para sancionar a los violentos que ponen en riesgo el orden y la estabilidad social de toda la comunidad. Los y las integrantes de la Liga del PJ solicitamos a todas las fuerzas políticas que rechacen estos actos que atentan contra la democracia y la institucionalidad. Ningún reclamo por justo que sea, puede llevarse adelante mediante el avasallamiento de las instituciones democráticas y la vulneración de las facultades de las autoridades electas. Por eso exigimos a los dirigentes gremiales que encaminen sus pedidos a través del diálogo como también a todo el arco político de la provincia que repudie estos acontecimientos que no pueden volver a repetirse", indicaron por su parte desde la Liga de Intendentes.

MTE municipalidad.jpeg

video MTE municipalidad.mp4

Los hechos

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, aseguró el martes que la ciudad "no se va a dejar extorsionar", luego de que un grupo de personas identificadas con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de Cartoneros irrumpió en el Palacio Municipal e intentó tomar las instalaciones exigiendo el pago de "$20 millones más IVA".

Embed Hemos tenido la sorpresa de que un grupo violento nucleado en el MTE irrumpió en el edificio municipal esta mañana exigiendo aportes que no son obligaciones del Estado Municipal. — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) March 18, 2025

"Reconocemos la labor de los cartoneros, pero no nos vamos a dejar amedrentar por personas que gerencian situaciones de pobreza", enfatizó Romero a través de sus redes sociales.

En ese sentido, la presidenta comunal detalló que los integrantes del MTE y representantes de cartoneros exigían "aportes que no son obligaciones del Estado Municipal: Llegaron al colmo de pedir 20 millones de pesos por mes 'más IVA' desde una cooperativa que factura y tributa en Buenos Aires", acotó la intendenta en su perfil de X.

Por último, Romero recordó que desde el Municipio apoyan y atienden "merenderos y comedores", sosteniendo "asistencia alimentaria a las personas que necesitan". "Pero no vamos a comprometer fondos municipales que están destinados a brindar servicios y obras para toda la comunidad, ni nos vamos a dejar extorsionar", concluyó.