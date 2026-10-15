La Uader realizará este viernes, en Paraná, una jornada gratuita para personas mayores y toda la comunidad, con deportes, música, talleres y exposiciones.

Paraná será sede del primer Festival de las Vejeces con actividades culturales y recreativas.

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), junto con el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, organizará este viernes 16 de octubre el primer Festival de las Vejeces, una propuesta destinada a promover el encuentro entre generaciones, la participación comunitaria y el envejecimiento saludable.

La actividad contará con el acompañamiento del Rectorado de la Uader, a través del Consejo Social Universitario, y se desarrollará de 10 a 18 en el edificio de la facultad, ubicado en el Campus Uader, en la intersección de las calles Fader y Espejo de Paraná.

La jornada será libre y gratuita y estará abierta a personas mayores, estudiantes, docentes, graduados y público en general. La programación incluirá actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas, además de espacios de intercambio de experiencias y conocimientos.

Un encuentro para fortalecer los vínculos entre generaciones

El Festival de las Vejeces surge como una iniciativa orientada a promover una mirada integral sobre el envejecimiento y generar espacios de participación para las personas mayores dentro de la comunidad universitaria.

Desde la organización explicaron que la propuesta busca cuestionar prejuicios y estereotipos asociados con la edad, reconocer la diversidad de experiencias de vida y favorecer el intercambio de saberes entre distintas generaciones.

En ese marco, la actividad pretende fortalecer los vínculos entre las organizaciones de personas mayores, los estudiantes, los docentes y los vecinos de Paraná, mediante una programación que combina propuestas educativas, recreativas y culturales.

Uno de los objetivos centrales será reconocer a las personas mayores como protagonistas activos de la vida social y universitaria, promoviendo su autonomía, su participación y el ejercicio de sus derechos.

La iniciativa también apunta a consolidar el vínculo territorial de la universidad pública provincial y ampliar los espacios de integración comunitaria.

Salud integral, autonomía y envejecimiento saludable

Durante la jornada se abordarán diferentes aspectos relacionados con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

Entre los principales ejes figuran el envejecimiento saludable, la salud integral, el fortalecimiento de las redes de contención y la autonomía personal.

También se trabajará sobre la seguridad en el hogar, con recomendaciones para identificar riesgos en los espacios domésticos y promover entornos más seguros.

Estas actividades estarán acompañadas por propuestas de estimulación cognitiva y ejercicios destinados a fortalecer la memoria, con el propósito de fomentar la participación y el bienestar de los asistentes.

Deportes, música y propuestas recreativas

La programación del festival incluirá una amplia variedad de actividades deportivas y recreativas, entre ellas torneos y encuentros de newcom, tejo, golf croquet y ajedrez.

También habrá espacios destinados a juegos tradicionales de cartas, como truco y chinchón, además de talleres de estimulación cognitiva y memoria.

En el plano artístico, se realizarán presentaciones de canto popular, folclore litoraleño, bachata, ritmos y coro, con la participación de diferentes grupos y exponentes culturales.

La propuesta contará, además, con una radio abierta y espectáculos musicales en vivo. Entre las actuaciones anunciadas se destaca la participación especial de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

La diversidad de actividades permitirá que los asistentes participen de acuerdo con sus intereses y compartan experiencias en un ámbito de encuentro comunitario.

Feria de emprendimientos y muestras artísticas

Otro de los espacios destacados será la feria de emprendimientos y producciones artesanales, donde se exhibirán trabajos realizados mediante diferentes técnicas y disciplinas.

La muestra incluirá producciones de mosaiquismo, marroquinería, pintura, tejido, costura, manualidades y reciclado navideño, además de una exposición itinerante.

Estas propuestas buscarán visibilizar las capacidades creativas y productivas de las personas mayores, al tiempo que permitirán compartir conocimientos y experiencias con visitantes de distintas edades.

Desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud destacaron que la convocatoria reafirma el compromiso de la universidad pública provincial con la integración comunitaria y la construcción colectiva de saberes.

El primer Festival de las Vejeces se realizará este viernes 16 de octubre, de 10 a 18, en el Campus Uader de Paraná, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.