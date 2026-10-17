"La estrella que perdí" llega al Cineclub Noble

Este jueves 22, a las 17, se proyectará La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan, en la Sala Noble de Paraná. La entrada será libre y gratuita.

El Cineclub Noble continúa con su ciclo de películas orientadas a los adultos mayores, una propuesta que invita a compartir el cine y reflexionar sobre el paso del tiempo, los vínculos y las distintas etapas de la vida.

Este jueves 22, a las 17, se proyectará La estrella que perdí, película argentina de 2024 dirigida por Luz Orlando Brennan. La función tendrá lugar en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861, con acceso libre y gratuito. La iniciativa se realiza junto con el Programa de Adulteces y Vejeces de UADER y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con invitación de la Secretaría de Cultura provincial.

Protagonizada por Mirta Busnelli, Ana Pauls, Gustavo Garzón, Fabián Arenillas y Susana Varela, la película es una comedia dramática que aborda la vejez, la soledad y los desafíos de sostener una carrera artística con el paso de los años.

La historia sigue a Norma Reyes, una actriz de 76 años que intenta mantenerse activa en el mundo del espectáculo mientras enfrenta cambios en su relación con su hija Celeste, una guionista que ha vivido bajo la sombra del éxito materno. Con humor y sensibilidad, el relato invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, las expectativas personales y la posibilidad de comenzar nuevas etapas.