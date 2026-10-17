El Club Paracao de Paraná fue escenario de una nueva velada amateur de boxeo, organizada por el Team Peligro, que presentó un programa de 11 combates con representantes de distintos gimnasios de la ciudad y de Santa Fe. El evento fue fiscalizó la Comisión Municipal de Box.
Animaron la velada amateur en el Club Paracao
El festival en el Club Paracao reunió a púgiles de distintos gimnasios de Paraná y la región. La programación incluyó definiciones por RSC y tres empates.
La jornada tuvo acción de principio a fin, con peleas que se resolvieron antes del límite y otras que necesitaron de la decisión de los jueces. Además, hubo tres empates por fallo no unánime, reflejo de la paridad que se registró en distintos cruces de la programación.
Entre los resultados destacados se encuentran las victorias de Bruno Gogniat y Marcos Orrego, ambos representantes del Team Peligro, quienes se impusieron por RSC. También festejaron Lucio Jromei, José Tornacué, Elías Jaime, Walter Gonzáles y Jerónimo Wild, entre otros protagonistas de la noche.
La velada permitió a los boxeadores sumar rodaje competitivo y a los gimnasios participantes mostrar el trabajo que realizan en la formación de púgiles, en una propuesta que volvió a reunir al boxeo amateur en los clubes de Paraná.
Todos los resultados en el Club Paracao
Bruno Gogniat (Team Peligro) venció por RSC en el tercer round a Tomás Cuatrín (Escuela Municipal de Box).
Lucio Jromei (Team Peligro) derrotó por fallo unánime a Félix Cabrera (Ministerio).
Arturo Gotardi (Santa Fe) superó por fallo unánime a Mateo Villagra (Team Peligro).
Dylan Zapata (Motobox) y Ricardo Hurgoiti (Santa Fe) empataron por fallo no unánime.
Sofía Silva (Motobox) y Camila Furlán (Universitario) igualaron por fallo no unánime.
Agustín Ramírez (Team Pistrilli) y Federico Palavecino (Santa Fe) empataron por fallo no unánime.
José Tornacué (Gimnasio Miguel Bombardero Palacios) venció por RSC a los 2 minutos y 2 segundos del segundo round a Thiago Díaz (Motobox).
Marcos Orrego (Team Peligro) derrotó por RSC a 1 minuto y 36 segundos del tercer round a Agustín Altamirano (Motobox).
Elías Jaime (Peñarol) le ganó por fallo no unánime a Jonathan Gómez (Boxing Paraná).
Walter Gonzáles (Team Peligro) venció por fallo no unánime a Esteban Díaz (Santa Fe).
Jerónimo Wild (Toa Fight) derrotó por fallo no unánime a Iván Frutos (Boxing Paraná).