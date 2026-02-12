Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Se desarrolló en el hospital San Roque de Paraná una cirugía de alta complejidad a una paciente crespense de seis años con luxación inveterada de cadera.

12 de febrero 2026 · 21:34hs
A partir de la coordinación entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, se desarrolló en el hospital San Roque de Paraná una cirugía de alta complejidad a una paciente crespense de seis años con luxación inveterada de cadera.

La intervención permitió resolver un cuadro clínico de evolución prolongada, y marcó un nuevo avance en la capacidad prestacional del establecimiento paranaense, fortaleciendo la atención especializada en la provincia.

Datos sobre la intervención en el Hospital San Roque

Este tipo de patología suele resolverse durante los primeros meses de vida, generalmente entre los tres y cuatro. En este caso, la continuidad del tratamiento se vio interrumpida en su momento debido al contexto de pandemia y a la presencia de otras comorbilidades, lo que derivó en una evolución prolongada del cuadro y la necesidad de un abordaje quirúrgico más complejo.

La intervención estuvo a cargo del jefe interino del Servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, Jorge Pablo Wisniewski, y contó con la participación del jefe del Servicio de Traumatología del hospital Materno Infantil San Roque, Guillermo Lódolo, y del traumatólogo Fernando Crespo.

En tanto, la preparación prequirúrgica fue evaluada en ateneo por el equipo del Servicio de Traumatología del HMISR, donde además de los profesionales citados participaron los especialistas Victoria Sabbione, Orlando Castaldo y Martín Castillo.

Además de dar respuesta a la situación clínica de la paciente, la cirugía constituyó una instancia de formación y transferencia de conocimientos para el equipo local. En ese sentido, Wisniewski señaló que se trató de “una cirugía de alta complejidad, que demandó unas tres horas, y requirió un trabajo articulado, y poder realizarla en la provincia demuestra el crecimiento del equipo local y la importancia de fortalecer los servicios”.

Más detalles

Por su parte, el jefe de Traumatología, Guillermo Lódolo, del HMISR, indicó: “Este tipo de intervenciones reflejan el crecimiento sostenido del Servicio de Traumatología y el compromiso del equipo de salud. La posibilidad de realizar cirugías de alta complejidad en el hospital San Roque es el resultado del trabajo en equipo y la capacitación permanente, y nos permite brindar respuestas oportunas y acompañar a las familias sin que tengan que trasladarse fuera de la provincia”.

En cuanto al estado de salud de la paciente es preciso señalar que la intervención se llevó adelante de manera exitosa, y permanece en observación e internada al menos unos tres días. A su vez, se le colocó un yeso por 40 días para inmovilizar la zona.

Es importante destacar que la incorporación de estas técnicas fortalece las capacidades del servicio y permite abordar patologías que históricamente requerían derivaciones a centros de mayor complejidad fuera de la provincia.

Paraná Hospital San Roque cirujía
