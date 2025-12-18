Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Las obras en el hospital San Roque abarcan el área de la Sala 4 y un sector de consultorios, por $321.159.299 y un plazo de 180 días

El Gobierno de Entre Ríos inició obras en el primer piso del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná . En la oportunidad, autoridades provinciales recorrieron las instalaciones y los trabajos que permitirán refuncionalizar un sector de internación y consultorios, de manera tal que estas áreas se adecuen a las normativas sanitarias vigentes.

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios se puso en marcha la reestructuración del primer piso del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La intervención busca optimizar las condiciones edilicias y funcionales del establecimiento, adecuando los espacios a los estándares sanitarios. La obra fue licitada en julio de 2025 y adjudicada a la firma Calaco Construcciones SRL, con un monto de contrato de 321.159.299 pesos y un plazo de 180 días corridos.

La obras

Los trabajos abarcan una superficie de 623 mr2 en el área de la Sala 4 y un sector de consultorios. El proyecto prevé la reorganización del espacio para garantizar mejores condiciones de seguridad y atención para pacientes y trabajadores de la salud.

El área de internación, Sala 4, contará con una capacidad de 12 camas distribuidas en tres salas, además de dos habitaciones de aislamiento individual con sanitarios propios. Se sumarán espacios de apoyo como un Oficina de Enfermería, áreas para el personal, consultorio / sala de procedimientos y una sala destinada a médicos.

El proyecto contempla, además, la incorporación de una nueva salida de emergencias conectada a la escalera de servicio contra incendios, el reemplazo de aberturas y la instalación de cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso.

La readecuación, de instalación eléctrica mediante un nuevo tendido de suministro de media y baja tensión, como así también la provisión de nuevos paneles de cabecera, lo que requiere readecuar y ampliar la red de gases medicinales, de acuerdo a las normativas vigentes para establecimientos de salud.

Mejor atención

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, señaló la importancia de la inversión en salud y aseguró que los trabajos son "necesarios para fortalecer las instalaciones y la infraestructura de un hospital de referencia en la atención infantil de Paraná". También destacó que este proyecto en ejecución "mejorará las condiciones de atención, los espacios de trabajo del personal sanitario y, fundamentalmente, el cuidado de los gurises". Además, recordó que la iniciativa se originó mediante un relevamiento técnico posterior a un siniestro registrado en el sector afectado.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, indicó: "Sabemos que la infraestructura cumple un papel fundamental para poder brindar una atención sanitaria adecuada, así que siempre es satisfactorio ver que se avanza con mejoras". Y agregó: "Esta obra es especialmente sensible para nosotros, porque se trata del hospital de referencia a nivel provincial para la población pediátrica. Esto va a ser muy beneficioso porque, además de garantizar mejores condiciones para los pacientes y los equipos de salud, implica recuperar un área que es estratégica y nos va a permitir ampliar una importante capacidad de internación, que siempre es necesaria y había quedado resentida luego del siniestro".