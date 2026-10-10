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Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

El Paseo de la Enfermería será escenario del Festival Raíces del Este, con artistas locales, emprendedores y actividades familiares.

10 de octubre 2026 · 17:36hs
Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo.

El Festival Raíces del Este se realizará este domingo 11 de octubre, desde las 17, en el Paseo de la Enfermería, ubicado en la intersección de las calles Blas Parera y Churruarín, en Paraná. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita e incluirá espectáculos musicales, danza, zumba, gastronomía y una feria de emprendedores.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Paraná junto con comisiones vecinales y organizaciones de la sociedad civil de la zona Este de la capital entrerriana. El objetivo es promover la participación comunitaria y generar un espacio de encuentro para las familias de los distintos barrios.

La programación contempla diversas expresiones artísticas y recreativas, con propuestas destinadas a públicos de todas las edades.

Artistas locales y espectáculos en vivo

La música será una de las principales atracciones del encuentro, que contará con las presentaciones de Guada Frías, Gualicheros, Los Hermanos Corradini y Tierra Nativa.

Los artistas ofrecerán espectáculos durante la tarde, en una programación que busca poner en valor las expresiones culturales y brindar oportunidades de participación a los vecinos.

Además de las actuaciones musicales, habrá presentaciones de danza, clases de zumba e intervenciones culturales que formarán parte de las actividades previstas por los organizadores.

La propuesta apunta a reunir a familias y vecinos en un espacio público de la ciudad, mediante una agenda recreativa que combina entretenimiento y participación comunitaria.

Feria de emprendedores y propuestas gastronómicas

Otro de los atractivos será la feria de emprendedores, donde los asistentes podrán recorrer distintos puestos y conocer productos y emprendimientos.

También se habilitarán espacios gastronómicos para quienes deseen compartir una merienda o disfrutar de diferentes opciones de comida durante la jornada.

La iniciativa permitirá dar visibilidad a los emprendedores y acompañar sus actividades comerciales, al tiempo que ofrecerá alternativas recreativas para quienes se acerquen al Paseo de la Enfermería.

Una iniciativa para fortalecer los vínculos barriales

El Festival Raíces del Este forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio junto con instituciones y organizaciones comunitarias para promover la integración de los barrios.

A través de estas actividades se busca fortalecer el vínculo entre las comisiones vecinales, las entidades sociales y los habitantes de la zona, mediante la utilización de los espacios públicos como lugares de encuentro.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y no requiere el pago de entrada. Las actividades comenzarán a las 17 en Blas Parera y Churruarín, con una programación que combinará música, expresiones artísticas, gastronomía y propuestas para toda la familia.

Paraná Música Festival Raíces del Este
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