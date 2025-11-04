Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Los trabajos corresponden a la obra de sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas que encara la Municipalidad de Paraná

4 de noviembre 2025 · 15:27hs
Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada tras finalizar algunas de las obras de sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas que encara la Municipalidad de Paraná. En esta etapa se concentraron en la alcantarilla de calle Ambrosetti. La circulación en esta arteria se había interrumpido el martes 23 de septiembre por un plazo de 40 días que se cumplió de manera exitosa.

Con estas tareas, se aumentó la capacidad de conducción en el cauce del arroyo con un conducto de aproximadamente 12 metros cuadrados que se incorporó a los dos existentes. También se mejoró el sistema de captación superficial del agua que circula por la calzada, con cuatro cámaras de captación.

A la par de la habilitación del tránsito, continuarán trabajos de terminación, limpieza y tareas relacionadas con el ingreso del nuevo paseo que se realizarán en la cercanía a la calzada, por lo que se solicita a los vecinos precaución a la hora de circular por el sector. Desde el miércoles, se restablece el servicio de transporte público de pasajeros con su recorrido y paradas habituales.

