Paraná: denuncian discriminación en conocido boliche

César Abraham relató que regresaron al local bailable alrededor de las tres de la madrugada y se encontraron con una fila de personas, a la que se sumaron para entrar. "Ingresaron todos los que estaban adelante nuestro y, cuando llegó nuestro turno, estaba el mismo hombre. Nos preguntó nuevamente si teníamos reserva y le recordamos lo que nos dijo anteriormente. Preguntamos si nos dejaba entrar, pero nos hizo a un costado e ingresaron las personas que estaban detrás nuestro y que no tenían reserva", detalló.

Seguidamente, César relató a UNO: "Mi amiga Andrea, que trabaja en el rubro gastronómico, habló con la dueña y le respondió: 'ahora envío un mensaje para que los dejen pasar'. En el mientras tanto, estábamos en la puerta con mi amiga Verónica hablando de la situación y al resto de las personas las dejaron ingresar, excepto por tres chicos. Cuando la dueña envió este mensaje al encargado de la puerta autorizándonos el ingreso dije: 'de ninguna manera vamos a pasar', pero siempre en buenos términos" y cuestionó: "Por eso hablo del derecho de admisión, ¿Cuál es la disposición? ¿Dónde se informa quién puede entrar y quién no? En ningún lugar lo dice, no nos especificaron nada de nada".

La respuesta de los usuarios

Rápidamente, el descargo de César se viralizó en las redes sociales y un gran número de usuarios compartió experiencias similares que vivieron en el local bailable."También sufrimos discriminación una vez en Cosmo con un grupo de amigas y amigos, mucha indignación", manifestó una mujer. "Que nada te sorprenda, no es la primera vez que pasa algo así en Cosmo, es lamentable pero real", indicó otra usuaria. Otra internauta sumó: "Una pena que te haya pasado eso, ojalá dejara de suceder. Muchas quejas y sin embargo el boliche sigue funcionando". Otra más relató: "Muy típico de Cosmo, me pasó en dos oportunidades que fui con distintas personas pero al final, como no nos supieron dar explicaciones, nos dejaron entrar a pesar de no estar en la famosa 'lista'".

Sobre las repercusiones de este descargo, el productor comentó: "Me llama la atención, porque nunca lo había vivido en ese boliche. Me pareció realmente rarísimo y me sorprendió la cantidad de comentarios" y aclaró: "Nadie es famoso y no me como el cuento de que si trabajás en tele o radio la gente te conoce, no tengo ese perfil para nada. Siento que no me conoce nadie, hago la fila y pago la entrada como cualquier ciudadano, no me agarro de la profesión para entrar gratis a ningún lado".

Incluso el reconocido artista paranaense, Pablo Millán, contó su experiencia en los comentarios: "Hace años la gente de Cosmopolitan me hizo exactamente lo mismo, siendo el único lugar en 21 años donde sentí la discriminación en Paraná. Una vergüenza", dijo y agregó: "Sé que lo que relatás, César, es EXACTO. A mí ya me pasó y cuando lo hice saber a los propietarios, culparon a los de seguridad. Que la Municipalidad de Paraná tome medidas".

Ante la denuncia pública de Abraham, UNO relevó las redes sociales del local donde, en ningún posteo informativo se encuentra la indicación de que los asistentes deben realizar una reserva previa para ingresar al pub. Si bien en su página de Facebook se muestra un número de teléfono, no se indica que la reserva es obligatoria para ser admitido en el bar. Por el momento, los dueños del local no realizaron una declaración pública sobre esta denuncia.