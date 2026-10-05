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Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná

5 de octubre 2026 · 13:39hs
Desde el martes 6 de octubre

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná 
Desde el martes 6 de octubre

Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná 

La aplicación de la empresa San José UTE advirtió sobre cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos por obras en la infraestructura urbana de Paraná.

Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de las líneas:

  • D
  • F
  • G
  • H1
  • H2
  • P2.

Paradas provisorias:

  • Urquiza y Plaza 1° de Mayo
  • Urquiza e Illia

"Las modificaciones se mantendrán hasta la finalización de la obra o mientras avancen las tareas. Antes de viajar, consultá los recorridos actualizados y planificá tu viaje con anticipación", se advirtió a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná.

Paraná recorridos Colectivos Obras
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