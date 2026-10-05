La aplicación de la empresa San José UTE advirtió sobre cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos por obras en la infraestructura urbana de Paraná.
Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras
Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná
5 de octubre 2026 · 13:39hs
Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de las líneas:
- D
- F
- G
- H1
- H2
- P2.
Paradas provisorias:
- Urquiza y Plaza 1° de Mayo
- Urquiza e Illia
"Las modificaciones se mantendrán hasta la finalización de la obra o mientras avancen las tareas. Antes de viajar, consultá los recorridos actualizados y planificá tu viaje con anticipación", se advirtió a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná.