Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná 5 de octubre 2026 · 13:39hs

Foto: UNO/Álvaro Moreyra Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná

La aplicación de la empresa San José UTE advirtió sobre cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos por obras en la infraestructura urbana de Paraná.

Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de las líneas:

D

F

G

H1

H2

P2. Paradas provisorias: Urquiza y Plaza 1° de Mayo

Urquiza e Illia "Las modificaciones se mantendrán hasta la finalización de la obra o mientras avancen las tareas. Antes de viajar, consultá los recorridos actualizados y planificá tu viaje con anticipación", se advirtió a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná.