Paraná: el costo de viajar al trabajo casi se triplicó en 10 años

Un estudio de la UNER revela que el costo del boleto en Paraná pasó de representar 5% a más del 20% del salario en la última década.

El costo del transporte público en Paraná se disparó en la última década, afectando directamente el bolsillo de los trabajadores , según un estudio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El informe señala que el peso del boleto sobre los salarios pasó de aproximadamente 5% a niveles que, en algunos casos, superan el 20% del ingreso mensual.

El análisis se centró en dos situaciones laborales diferentes. Una corresponde a un empleado de comercio con jornada partida (categoría Administrativo A sin antigüedad), basado en datos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Para este sector, el gasto en transporte históricamente representaba cerca del 5% del salario. Sin embargo, la combinación de inflación y la reducción de subsidios al sistema de colectivos elevó ese porcentaje hasta aproximadamente el 13% del ingreso mensual hacia marzo de 2026, considerando un promedio de 88 viajes al mes.

SUBE (1).jpeg Foto: Archivo/UNO

Los datos

En abril de 2016, el boleto general en Paraná costaba $7 y el sueldo mensual del empleado de comercio era de $13.088. Los más de 80 viajes mensuales costaban $616, equivalentes al 4,7% del ingreso.

Para marzo de 2026, la tarifa plana se ubica en $1.852 y el salario básico del empleado de comercio alcanza los $1.264.540, lo que implica un gasto mensual en colectivo de $163.028, el 12,8% de su salario.

La situación es aún más crítica si se considera el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente de $352.000, ya que un trabajador con ese ingreso debe destinar alrededor del 21,3% de su salario para cubrir 40 viajes mensuales en colectivo en Paraná y su Área Metropolitana. Esto significa que más de uno de cada cinco pesos del ingreso se utiliza únicamente para trasladarse al trabajo.

El informe de la Facultad de Ingeniería de la UNER aclara que el indicador utilizado no evalúa la calidad del servicio, sino únicamente su impacto económico sobre los usuarios. Tampoco considera la reorganización del servicio ocurrida a fines de 2024, cuando la Municipalidad de Paraná asumió la gestión de los colectivos urbanos, mientras que las líneas hacia Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda pasaron a ser supervisadas por el gobierno provincial.

Entre 2014 y 2018, el sistema mostraba relativa estabilidad en la relación entre tarifas y salarios. No obstante, en los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo junto con los cambios en la política de subsidios provocó un fuerte aumento del peso del boleto en la economía de los trabajadores. "El costo de desplazarse en colectivo hasta el lugar de trabajo ha crecido a un ritmo considerablemente más acelerado que los ingresos", señalaron los especialistas.

El estudio advierte que el incremento del costo de los viajes puede convertirse en "una barrera para el acceso al empleo" y afectar la calidad de vida en la ciudad. Según los investigadores, cuando el gasto en transporte se aproxima a un décimo o incluso a un quinto del ingreso mensual, "el colectivo deja de funcionar como un servicio público integrador para convertirse en un factor que restringe el acceso al empleo, la educación y la vida urbana".

Los expertos consideran "imprescindible debatir políticas que permitan recomponer la relación entre tarifas, salarios y subsidios, de modo que el derecho a la movilidad no dependa del nivel de ingreso". Además, alertan que tarifas altas pueden llevar a que los usuarios opten por medios de transporte alternativos, usualmente más inseguros, como las motos, lo que impacta en la seguridad vial y en la salud pública, aumentando la atención de traumatismos derivados de accidentes de tránsito.

Para el empleado de comercio, el estudio supone una jornada partida típica de Paraná y su área metropolitana, que implica cuatro viajes diarios en colectivo durante cinco días y medio a la semana, equivalente a 88 pasajes mensuales. En el caso del SMVM, se define una canasta de movilidad más acotada de 40 pasajes por mes. Los especialistas relevaron los valores del boleto general en cada fecha de actualización, comparándolos con los ingresos correspondientes y calculando el gasto mensual en transporte según la canasta de pasajes definida, obteniendo así el porcentaje del ingreso destinado al pago del transporte y mostrando el incremento sostenido del costo relativo del viaje durante la última década.