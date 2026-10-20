La Municipalidad de Paraná ejecuta la segunda etapa del plan Calle a Calle, que incluye 15 cuadras pavimentadas, mejoras en desagües y mantenimiento de calles.

Paraná: avanzan las obras viales en Bajada Grande con la intervención de 100 cuadras.

La Municipalidad de Paraná avanza con la segunda etapa del plan Calle a Calle en Bajada Grande, donde se prevé intervenir un total de 100 cuadras mediante trabajos de pavimentación, conservación y mejoramiento de la infraestructura vial. Del conjunto de calles incluidas en el proyecto, 15 recibirán pavimento nuevo, mientras que en las restantes se desarrollarán distintas tareas para mejorar la circulación y las condiciones de accesibilidad.

Las intervenciones forman parte de una estrategia destinada a atender las necesidades de uno de los sectores de la ciudad que presenta mayores dificultades por las características de su terreno, con calles angostas, pendientes pronunciadas y problemas vinculados con el escurrimiento del agua de lluvia.

Actualmente, los trabajos se concentran en Cortada Portland, donde se realizan tareas de nivelación, limpieza y movimiento de suelo, además de verificaciones del sistema de drenaje pluvial. En paralelo, se ejecutan trabajos de bacheo sobre calle Baxada del Paraná.

Paraná, con un plan para mejorar la circulación

La intendenta Rosario Romero recorrió las intervenciones y destacó la importancia de desarrollar un programa de obras que contemple las particularidades de Bajada Grande.

“Bajada tiene una topografía especial, con calles angostas, algunas con mucho declive, con dificultades y que cuesta sostener. Estamos haciendo un plan que comprende 100 cuadras, 15 de ellas van a ser con nueva pavimentación”, señaló la presidenta municipal.

Romero explicó que el proyecto no se limita a la construcción de nuevas calzadas, sino que también contempla el mantenimiento de las existentes, la colocación de materiales para mejorar las superficies de circulación y la adecuación de los desagües.

La intendenta precisó que una parte de los trabajos se desarrolla con personal y equipamiento municipal, mientras que otras intervenciones están a cargo de empresas contratadas.

El objetivo es mejorar progresivamente la conectividad interna del barrio, facilitar el tránsito cotidiano de los vecinos y brindar mejores condiciones de seguridad para vehículos y peatones.

Obras adaptadas a las características del terreno

Uno de los principales desafíos de la intervención está relacionado con la topografía de Bajada Grande, donde los desniveles y las pendientes generan dificultades para conservar las calles en buenas condiciones.

En ese sentido, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que las características de cada sector determinan los materiales y las técnicas constructivas que se utilizan.

El funcionario indicó que en determinados tramos se recurre al hormigón para garantizar una mayor resistencia y durabilidad de la calzada, especialmente en sectores donde las pendientes y el escurrimiento del agua pueden acelerar su deterioro.

Además, señaló que personal de Obras Sanitarias desarrolla tareas complementarias destinadas a mejorar la red de distribución de agua potable.

Estas intervenciones buscan coordinar los trabajos de infraestructura vial con las instalaciones de servicios existentes, para evitar futuras roturas y facilitar el mantenimiento de las calles.

Pavimento flexible, hormigón y desagües

El proyecto de integración y accesibilidad vial contempla la construcción de nuevas calles mediante pavimento flexible, con carpeta asfáltica, y pavimento rígido, con hormigón armado. Las calzadas tendrán anchos de seis y ocho metros, de acuerdo con las características de cada sector y las condiciones de circulación.

Las tareas previstas incluyen movimiento de suelo, preparación de las superficies, ejecución de las bases estructurales y construcción de cordones cuneta y badenes. También se realizarán intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, un aspecto especialmente importante para evitar anegamientos y reducir el deterioro de las calles durante los períodos de lluvias intensas.

La combinación de estas obras permitirá atender tanto los problemas de transitabilidad como las dificultades de conservación que presentan diferentes sectores de Bajada Grande.

Los vecinos destacaron las intervenciones

La presidenta de la comisión vecinal Croacia Sur, Graciela Alem, expresó su satisfacción por el avance de las tareas y recordó que los habitantes del sector venían solicitando mejoras desde hacía varios años.

“Estamos muy agradecidos con la Intendenta y con la Municipalidad. Desde hace muchos años estábamos pidiendo el arreglo de las calles y de nuestro barrio”, manifestó.

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones buscan dar respuesta a esas demandas y mejorar las condiciones de circulación en un sector que requiere soluciones adaptadas a sus características urbanas.

Con la continuidad de la segunda etapa del plan Calle a Calle, la Municipalidad proyecta avanzar en la recuperación de la trama vial de Bajada Grande mediante nuevas pavimentaciones, mantenimiento de calles y mejoras en la infraestructura de drenaje y servicios.