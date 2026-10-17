Encontraron en Paraná al repartidor de agua que estaba desaparecido desde el jueves

Franco Andrés López, el repartidor de agua desaparecido en Paraná, fue encontrado este sábado y trasladado al Hospital San Martín para su evaluación médica.

La camioneta fue hallada este sábado por la mañana y, horas más tarde, fue encontrado el joven repartidor.

El repartidor de agua Franco Andrés López, de 28 años, fue encontrado este sábado en Paraná, luego de permanecer desaparecido y sin contacto con su familia desde el jueves. Tras ser localizado por personal policial en la zona de las calles Martín Zapata y Gervasio Méndez, el joven fue trasladado a un centro de salud para evaluar su estado. Horas antes había sido encontrada la camioneta de reparto.

La búsqueda se inició a partir de un llamado al 911, en el que un ciudadano informó haber visto a una persona con características similares a las de López en inmediaciones de Churruarín y Ayacucho. Según el testimonio, el hombre caminaba hacia el sector donde se encuentra el galpón de Flecha Bus. A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Cuarta lograron dar con el trabajador. En el lugar también se presentó su madre, con quien pudo reencontrarse.

Atención médica

De acuerdo con el informe policial, López manifestó que se había alejado de su familia debido a episodios de ansiedad. Además, aseguró encontrarse bien, aunque presentaba dolores en distintas partes del cuerpo. En una primera evaluación, desde el Hospital Escuela de Salud Mental indicaron que ingresó consciente y con molestias físicas, por lo que se dispuso realizarle estudios médicos y una evaluación por parte de profesionales de Salud Mental.

Por disposición de la fiscal interviniente, el joven fue trasladado junto a su madre a Pericias Médicas, donde la doctora Protti determinó su derivación al Hospital San Martín de Paraná. Allí continuaría recibiendo la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y determinar los pasos a seguir.