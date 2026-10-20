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Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

A un caballo de cuatro años, que se encontraba en grave estado de salud en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay, se le aplicó la eutanasia.

20 de octubre 2026 · 19:25hs
Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque.

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque.

A un caballo de cuatro años, que se encontraba en grave estado de salud en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay, se le aplicó la eutanasia el lunes por la tarde, luego de que una evaluación veterinaria confirmara que padecía tétanos y que no tenía posibilidades de recuperación.

El caso generó repercusión durante la jornada y motivó distintas intervenciones policiales, judiciales y municipales.

El caso en Concepción del Uruguay

Según informó la Policía, los efectivos de la Comisaría Primera acudieron al predio, ubicado en la intersección de Avenida Tavella y calle Justo José de Urquiza, alrededor de las 14.25, tras recibir un aviso sobre la presencia de un equino que no podía movilizarse.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con un joven de 27 años, domiciliado en el barrio 100 Viviendas, quien manifestó ser el propietario del animal. De acuerdo con la información policial, el caballo tenía un chip de identificación correspondiente al área municipal de Zoonosis y atravesaba un cuadro de salud complejo, cuando sufrió una descompensación en el espacio público. Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía Auxiliar en turno y se estableció contacto con Zoonosis para coordinar las acciones correspondientes.

La explicación de Zoonosis

La directora de Zoonosis de la municipalidad, Belén Mérida, explicó cómo se produjo la intervención del área y por qué se resolvió practicarle la eutanasia al caballo.

Según relató, el primer contacto se produjo cuando la Policía se comunicó con ella desde el Parque de la Ciudad, donde los efectivos se encontraban junto al propietario del animal.

“Nosotros tomamos intervención porque me llamó la Policía, que estaba con el dueño del caballo. Como estaba con el propietario, es el propietario quien tiene que hacerse cargo. En ese momento no intervenimos directamente porque se trataba de un animal particular”, explicó la funcionaria.

Mérida señaló que, posteriormente, la evaluación veterinaria permitió determinar que el equino padecía un cuadro avanzado de tétanos, sin posibilidades de recuperación. A esa situación se sumaba que el dueño manifestó no contar con dinero para afrontar la atención veterinaria, por lo que autorizó que se le practicara la eutanasia.

Al explicar el origen del cuadro sanitario, la titular de Zoonosis vinculó la enfermedad con una herida que, según indicó, se habría producido por un mal herrado.

“El caballo tenía tétanos, o sea que no había posibilidad de salvarlo. No es que había algún tratamiento que se podía hacer. Había sido mal herrado; eso le había provocado una herida y, una vez que se manifiesta la enfermedad, ya no tenés posibilidad de salvarlo. Así que hubo que eutanasiarlo”, sostuvo Mérida.

La funcionaria remarcó que el procedimiento se realizó de manera coordinada entre las distintas áreas que participaron, desde la intervención de los equipos veterinarios hasta la práctica de la eutanasia y el posterior retiro del animal del parque, indicó El Entre Ríos.

El procedimiento

De acuerdo con el parte municipal, la eutanasia se concretó alrededor de las 17.30 y requirió aproximadamente dos horas y media de trabajo conjunto entre personal de Zoonosis, efectivos policiales y la veterinaria de la Policía.

Una vez finalizado el procedimiento, la municipalidad se encargó del retiro del animal del Parque de la Ciudad.

De esta manera, la intervención comenzó con el aviso por la presencia de un caballo que no podía movilizarse, continuó con la participación policial y la comunicación con las autoridades judiciales y sanitarias, y concluyó con la eutanasia, luego de que los profesionales determinaran que el cuadro de tétanos era irreversible.

La información oficial difundida por la Policía y el Municipio permitió reconstruir las actuaciones realizadas durante la tarde del lunes ante un episodio que había generado preocupación entre quienes advirtieron el estado crítico del animal en el espacio público.

Concepción del Uruguay Caballo eutanasia
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