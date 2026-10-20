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SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Este martes, el SMN difundió un informe donde avisa que rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos. En total serán 12 departamentos afectados.

20 de octubre 2026 · 19:38hs
El SMN informó que rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos. 

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN informó que rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos y alcanzará a 12 departamentos en la jornada del jueves. Las condiciones de inestabilidad, se avisó, se extenderían desde la mañana hasta la noche, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

LEER MÁS: Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos

El informe del SMN

Es así que los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica serán Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguay, Federación, Federal, Feliciano, Concordia y San Salvador. En esas zonas podrían registrarse fenómenos de intensidad considerable, especialmente durante el desarrollo de las tormentas más fuertes.

Las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada. Además, anticipó la posibilidad de caída de granizo y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, indicó el SMN.

Las lluvias para Entre Ríos

Las tormentas, de variada intensidad, comenzarían durante la mañana del jueves y podrían continuar hasta la noche en los departamentos alcanzados por la alerta.

El pronóstico contempla lluvias de variada intensidad, con posibilidad de episodios más fuertes en determinados sectores. La distribución de las precipitaciones podría ser desigual, por lo que algunas localidades registrarían acumulados superiores a los previstos para el conjunto de la región.

SMN Alerta amarilla tormentas Entre Ríos
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