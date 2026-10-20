El tránsito en el Túnel Subfluvial registra demoras y circulación alternada este martes, debido a un camión que quedó detenido sobre la calzada por desperfectos mecánicos.
Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial por un camión averiado
El tránsito en el Túnel Subfluvial se encuentra interrumpido de manera parcial. Personal trabaja para retirar un camión averiado y regularizar el tránsito.
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Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial
Según se informó oficialmente, el vehículo de gran puerta sufrió una avería en el carril que circula en sentido Paraná - Santa Fe , lo que imposibilita el flujo normal de vehículos en la travesía.
Ante esta situación, personal operativo y de tránsito del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial se encuentra trabajando intensamente en el lugar para lograr retirar la unidad averiada y despejar la vía a la mayor brevedad posible.
Mientras se completan las tareas de asistencia y remoción del transporte,la policía vial y los operarios ordenan el paso de los vehículos en formaalternada por una sola mano.
Desde el Ente recomendaron a los conductorescircular con extrema precaución,respetar las indicaciones del personal de seguridad desplegado en el lugar y,de ser posible,prever demoras en los tiempos de viaje entre ambas capitales provinciales.