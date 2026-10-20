Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial por un camión averiado. 

El tránsito en el Túnel Subfluvial se encuentra interrumpido de manera parcial. Personal trabaja para retirar un camión averiado y regularizar el tránsito.

El tránsito en el Túnel Subfluvial registra demoras y circulación alternada este martes, debido a un camión que quedó detenido sobre la calzada por desperfectos mecánicos.

Según se informó oficialmente, el vehículo de gran puerta sufrió una avería en el carril que circula en sentido Paraná - Santa Fe , lo que imposibilita el flujo normal de vehículos en la travesía.

Ante esta situación, personal operativo y de tránsito del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial se encuentra trabajando intensamente en el lugar para lograr retirar la unidad averiada y despejar la vía a la mayor brevedad posible.

Mientras se completan las tareas de asistencia y remoción del transporte,la policía vial y los operarios ordenan el paso de los vehículos en formaalternada por una sola mano.

Desde el Ente recomendaron a los conductorescircular con extrema precaución,respetar las indicaciones del personal de seguridad desplegado en el lugar y,de ser posible,prever demoras en los tiempos de viaje entre ambas capitales provinciales.