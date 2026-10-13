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Paraná: avanzan los trabajos de bacheo en Almafuerte y distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Paraná continúa con el Plan Calle a Calle, que incluye reparaciones con asfalto en caliente y mejoras en conductos sanitarios de la ciudad.

13 de octubre 2026 · 18:08hs
Paraná: avanzan los trabajos de bacheo en Almafuerte y distintos sectores de la ciudad.

Paraná: avanzan los trabajos de bacheo en Almafuerte y distintos sectores de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná continúa con los trabajos de recuperación y mantenimiento de calles en distintos sectores de la capital entrerriana, en el marco del Plan Calle a Calle. Las intervenciones incluyen tareas de bacheo, reparación de calzadas y mejoras en conductos sanitarios, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

LEER MÁS: El municipio intensifica los trabajos de bacheo en distintos puntos de Paraná

Uno de los principales puntos de intervención fue la intersección de avenida Almafuerte y Jorge Luis Borges, donde personal municipal realizó trabajos destinados a reparar sectores deteriorados de la calzada. Se trata de una zona que registra una importante circulación de vehículos y que requiere tareas periódicas de mantenimiento.

Para ejecutar las reparaciones se utilizó asfalto en caliente, un material que permite mejorar la resistencia de la superficie y ofrecer mayor durabilidad frente al tránsito intenso.

Las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento que contempla intervenciones programadas y trabajos específicos para atender los deterioros que presenta la infraestructura vial de la ciudad.

Intervenciones en el área céntrica

En paralelo a los trabajos sobre avenida Almafuerte, las cuadrillas municipales desarrollaron tareas de bacheo en distintos puntos del área central de Paraná.

Estas intervenciones buscan solucionar deterioros puntuales de la calzada que afectan la circulación cotidiana de automovilistas, motociclistas y vehículos del transporte público.

Desde el Municipio señalaron que el esquema de trabajo permite atender diariamente diferentes sectores, de acuerdo con las necesidades detectadas y los requerimientos que presenta la red vial urbana.

La utilización de asfalto en caliente constituye una de las herramientas empleadas para recuperar las superficies dañadas y mejorar las condiciones de transitabilidad, especialmente en calles sometidas a una circulación permanente.

Reparación de conductos sanitarios

Además de las tareas de bacheo, el operativo contempla intervenciones sobre conductos sanitarios vinculados con algunos de los sectores donde se realizan reparaciones de pavimento.

Estos trabajos resultan necesarios cuando los inconvenientes en las instalaciones subterráneas provocan deterioros o afectan la estabilidad del suelo sobre el que se encuentra construida la calzada.

En esos casos, las cuadrillas deben reparar primero los conductos y recomponer el terreno antes de avanzar con la colocación del material asfáltico.

El procedimiento permite consolidar la base de la calle, reducir el riesgo de nuevos hundimientos y mejorar la durabilidad de las reparaciones realizadas.

De esta manera, las intervenciones no se limitan únicamente a recuperar la superficie de circulación, sino que también contemplan la atención de problemas estructurales que pueden comprometer el estado del pavimento.

Un programa de mantenimiento permanente

El Plan Calle a Calle forma parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de la trama vial que desarrolla la Municipalidad de Paraná.

La iniciativa contempla una combinación de trabajos programados y respuestas a situaciones puntuales que requieren intervenciones para restablecer las condiciones de circulación.

Las tareas se distribuyen en diferentes sectores de la ciudad y abarcan tanto arterias de tránsito intenso como calles que presentan deterioros localizados.

Con estos trabajos, el Municipio busca sostener un esquema de mantenimiento de la infraestructura urbana, mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil de las calles intervenidas.

Paraná Ciudad bacheo
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