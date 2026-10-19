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Paraná será sede de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo de la Región Centro

Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora abrirán este martes las XI Jornadas de Desarrollo Productivo de la Región Centro en el CPC

19 de octubre 2026 · 12:15hs
Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora abrirán este martes las XI Jornadas de Desarrollo Productivo de la Región Centro en el CPC

Paraná será sede de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo de la Región Centro que reunirán a autoridades de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, representantes del sector empresarial y especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro se realizará este martes 20 en Paraná y será la primera actividad en la provincia desde que el gobernador Rogelio Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.

Durante la instancia, que se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), se abordarán temas estratégicos como la integración regional, la infraestructura, la innovación productiva y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

La apertura institucional contará con la participación de los gobernadores de Entre Ríos Rogelio Frigerio, de Santa Fe Maximiliano Pullaro; y de Córdoba Martín Llaryora, junto con representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y del Foro Empresario Región Centro.

Agenda

La agenda de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos incluirá un panel sobre infraestructura, logística e integración regional, con la participación de representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.

Otro de los ejes será la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. Asimismo, se analizará el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, en un panel que contará con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.

A través de estos espacios de intercambio, la instancia buscará fortalecer la articulación entre los gobiernos provinciales, las instituciones y el sector privado, en torno a una agenda compartida de integración, innovación y crecimiento económico para la Región Centro.

Paraná desarrollo productivo Región Centro Rogelio Frigerio
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