Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025 legislativa. Triunfó el oficialismo en 14 de los 17 departamentos. Dos bancas en el Senado quedaron para LLA y una para Fuerza Patria.

Elecciones 2025 legislativa. Triunfó el oficialismo en 14 de los 17 departamentos. Dos bancas en el Senado quedaron para LLA y una para Fuerza Patria.

Triunfó el oficialismo en 14 de los 17 departamentos de la provincia. Fuerza Entre Ríos ganó solo en Feliciano, Ibicuy y Federal en estas Elecciones 2025 legislativas . Por la cantidad de votos obtenidos dos bancas en el Senado quedaron para La Libertad Avanza y una para Fuerza Patria.

El Partido Justicialista sufrió una importante derrota en la provincia de Entre Ríos. De los 17 departamentos entrerrianos, el justicialismo, y puntualmente Fuerza Entre Ríos, sólo se impuso en tres departamentos: Feliciano, Federal e Islas del Ibicuy. La curiosidad se da que el gobernador Rogelio Frigerio perdió en su territorio tras votar en Villa Paranacito. En el departamento de Islas, el Justicialismo obtuvo 3.094 votos que acumulan el 46,73% de los electores, mientras que La Libertad Avanza alcanzó 2.975 votos alcanzando al 44,93%. Es decir, una escueta diferencia de poco más de 100 votos.

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

elecciones 2025 senadores Entre Ríos

Quiénes entran al Senado

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Edad: 49 años.

Estado civil: casado y tiene cinco hijos.

Residencia: La Paz.

Profesión: es magister en Administración de Negocios de la Universidad de San Andrés y productor agropecuario. Oriundo de Buenos Aires, con domicilio en La Paz, donde vive desde el 2007 es fundador, y socio de la empresa local Glocal Terra, que se dedica a asesorar inversores y a la administración de campos.

Es nieto del economista Alberto Benegas Lynch quien creó el Centro de Estudios sobre la Libertad.

Benegas Lynch 1 Joaquín Benegas Lynch: "Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela".

Romina María Almeida (La Libertad Avanza)

Edad: 47 años.

Estado civil: casada y tiene tres hijos.

Residencia: Paraná.

Profesión: arquitecta y tiene un posgrado: especialista en Pericias y Tasaciones. Se vinculó con el espacio político La Libertad Avanza en 2022. Fue candidata a senadora suplente por el departamento Paraná en 2023. Siempre trabajó en el sector privado. En paralelo con la profesión y hasta el año 2020 estuvo al frente de una Pyme: un emprendimiento familiar que comercializó durante más de 15 años Leitis galletitas; con sus instalaciones ubicadas en Paraná.

Adán Bahl (1).jpeg

Adán Humberto Bahl (Fuerza Entre Ríos)

Edad: 58 años.

Estado civil: casado y tiene tres hijos.

Residencia: Paraná.

Profesión: contador público, músico y maestro mayor.

Función Pública: Fue ministro de Gobierno de Entre Ríos al final de la gestión de Jorge Busti y en la gestión completa de Sergio Urribarri. Acompañó como vicegobernador a Gustavo Bordet entre 2015 y 2019. Ese año fue electo intendente de Paraná, cargo que ejerció hasta 2023. Entonces fue candidato a gobernador del justicialismo en las elecciones en las que triunfó Rogelio Frigerio.

Senadores que terminan su mandato en diciembre

Alfredo Luis de Ángeli

Partido o alianza: Juntos por el Cambio

Edad: 68 años.

Período: 2013-2019 y 2019-2025. Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Empresario rural.

Stella Maris Olalla

Partido o alianza: Juntos por el Cambio

Edad: 82 años.

Período: 2019-2025. Vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Profesora de Castellano, Literatura y Latín.

Stefanía Cora

Partido o alianza: Frente de Todos Edad: 36 años.

Período: 2025.

Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Cursa la Licenciatura y Profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Litoral.