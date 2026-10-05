La Obra Social de Entre Ríos (OSER) continúa con la implementación de un nuevo modelo de atención que incluye una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las diferentes sedes, con una mirada puesta en las personas y sus necesidades concretas. Dos sedes de Paraná se están readecuando.
OSER remodela espacios y traslada la sede Laprida a la zona de la Terminal de Ómnibus
Las sedes Paraná II y III de OSER se encuentran en proceso de adecuación. A fines de octubre la sucursal de Laprida se trasladará a la zona de la terminal
La Obra Social de Entre Ríos continúa con la implementación de un nuevo modelo de atención que incluye una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las diferentes sedes, con una mirada puesta en las personas y sus necesidades concretas.
Las sedes Paraná II y III se encuentran en proceso de adecuación. La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución. Además, se prevee reorganizar el espacio en función de trámites específicos, con un sector prioritario destinado a la atención rápida y eficiente de afiliados con discapacidad, embarazadas, oncológicos y jubilados.
Por su parte, la sede de Paraná II, actualmente ubicada en calle Laprida 491, se mudará a un nuevo local, más amplio, moderno y reacondicionado de acuerdo a las nuevas pautas de atención. La nueva ubicación -en inmediaciones de la terminal de ómnibus- cubre una zona estratégica de la ciudad, diversificando el área de acceso. Se prevé que esta sede sea inaugurada a mediados del mes de octubre.
En este sentido, la OSER busca fortalecer la atención presencial y personalizada en convivencia con los canales de autogestión y atención digital que le permiten al afiliado generar diversos trámites desde la comodidad de su hogar.