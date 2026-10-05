Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER remodela espacios y traslada la sede Laprida a la zona de la Terminal de Ómnibus

Las sedes Paraná II y III de OSER se encuentran en proceso de adecuación. A fines de octubre la sucursal de Laprida se trasladará a la zona de la terminal

5 de octubre 2026 · 13:28hs
La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003

La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución.
La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003

La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución.
La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003

La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) continúa con la implementación de un nuevo modelo de atención que incluye una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las diferentes sedes, con una mirada puesta en las personas y sus necesidades concretas. Dos sedes de Paraná se están readecuando.

La Obra Social de Entre Ríos continúa con la implementación de un nuevo modelo de atención que incluye una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las diferentes sedes, con una mirada puesta en las personas y sus necesidades concretas.

Las sedes Paraná II y III se encuentran en proceso de adecuación. La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución. Además, se prevee reorganizar el espacio en función de trámites específicos, con un sector prioritario destinado a la atención rápida y eficiente de afiliados con discapacidad, embarazadas, oncológicos y jubilados.

Por su parte, la sede de Paraná II, actualmente ubicada en calle Laprida 491, se mudará a un nuevo local, más amplio, moderno y reacondicionado de acuerdo a las nuevas pautas de atención. La nueva ubicación -en inmediaciones de la terminal de ómnibus- cubre una zona estratégica de la ciudad, diversificando el área de acceso. Se prevé que esta sede sea inaugurada a mediados del mes de octubre.

En este sentido, la OSER busca fortalecer la atención presencial y personalizada en convivencia con los canales de autogestión y atención digital que le permiten al afiliado generar diversos trámites desde la comodidad de su hogar.

OSER sede Paraná
Noticias relacionadas
Desde el martes 6 de octubre, debido a trabajos sobre calle 25 de Mayo, se modificarán temporalmente los recorridos de algunas líeas de colectivos en Paraná 

Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

Entre Ríos: en 15 años, el consumo de naftas subió 2% y el de gasoil común cayó 47%.

Entre Ríos: en 15 años, el consumo de naftas subió 2% y el de gasoil común cayó 47% 

becas: comienza el cronograma de pagos de inaubepro

Becas: comienza el cronograma de pagos de Inaubepro

“El conjunto de los trabajadores tenemos que estar unidos frente al terrible ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional”, subrayó José Allende, secretario general de UPCN

UPCN Entre Ríos confirmó que estará presente en la marcha de CGT el 8 de octubre

Ver comentarios

Lo último

Marcelo Fuentes: Queda la amargura por el final

Marcelo Fuentes: "Queda la amargura por el final"

Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C

Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Ultimo Momento
Marcelo Fuentes: Queda la amargura por el final

Marcelo Fuentes: "Queda la amargura por el final"

Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C

Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

Policiales
Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Federal: mató al ex de su pareja, lo condenaron y busca la absolución

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Paraná: detienen a un joven con dos pistolas .9 mm y municiones

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Villa Elisa: motociclista resultó con heridas graves

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Un joven fue detenido con una tumbera en La Paz

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma de fuego

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Cultura en Paraná: el FEICAC 2026 recibió 171 proyectos

Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Feria del Libro: Concordia se prepara para tres jornadas con grandes autores

Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

Paraná: cambios de recorridos de colectivos por obras

OSER remodela espacios y traslada la sede Laprida a la zona de la Terminal de Ómnibus

OSER remodela espacios y traslada la sede Laprida a la zona de la Terminal de Ómnibus

Entre Ríos: en 15 años, el consumo de naftas subió 2% y el de gasoil común cayó 47% 

Entre Ríos: en 15 años, el consumo de naftas subió 2% y el de gasoil común cayó 47% 

Dejanos tu comentario