OSER remodela espacios y traslada la sede Laprida a la zona de la Terminal de Ómnibus

Las sedes Paraná II y III de OSER se encuentran en proceso de adecuación. A fines de octubre la sucursal de Laprida se trasladará a la zona de la terminal

La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución.

La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución.

La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) continúa con la implementación de un nuevo modelo de atención que incluye una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las diferentes sedes, con una mirada puesta en las personas y sus necesidades concretas. Dos sedes de Paraná se están readecuando.

La Obra Social de Entre Ríos continúa con la implementación de un nuevo modelo de atención que incluye una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las diferentes sedes, con una mirada puesta en las personas y sus necesidades concretas.

Las sedes Paraná II y III se encuentran en proceso de adecuación. La sede Paraná III que funciona een avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada de acuerdo a la identidad visual de la institución. Además, se prevee reorganizar el espacio en función de trámites específicos, con un sector prioritario destinado a la atención rápida y eficiente de afiliados con discapacidad, embarazadas, oncológicos y jubilados.

Por su parte, la sede de Paraná II, actualmente ubicada en calle Laprida 491, se mudará a un nuevo local, más amplio, moderno y reacondicionado de acuerdo a las nuevas pautas de atención. La nueva ubicación -en inmediaciones de la terminal de ómnibus- cubre una zona estratégica de la ciudad, diversificando el área de acceso. Se prevé que esta sede sea inaugurada a mediados del mes de octubre.

En este sentido, la OSER busca fortalecer la atención presencial y personalizada en convivencia con los canales de autogestión y atención digital que le permiten al afiliado generar diversos trámites desde la comodidad de su hogar.