OSER: la sede Paraná II se muda a zona Cinco Esquinas

La sede Paraná II de OSER que funcionaba en calle Laprida 491, atenderá en avenida Francisco Ramírez 2.559, cerca de la terminal de ómnibus de Paraná.

La sede Paraná II de OSER que funcionaba en calle Laprida 491, atenderá en avenida Francisco Ramírez 2.559, cerca de la terminal de ómnibus de Paraná.

A partir del lunes 2 de noviembre, la sede Paraná II de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) , que hasta ahora funcionaba en calle Laprida 491, atenderá en su nueva dirección de avenida Francisco Ramírez 2.559, cerca de la terminal de ómnibus.

Este cambio permitirá contar con un espacio más cómodo y ampliar la presencia de la Obra Social en distintos puntos de la ciudad, mejorando el acceso de los afiliados a la atención presencial.

La mudanza forma parte del plan de mejoras que OSER lleva adelante en sus distintas oficinas para optimizar la atención al público, acondicionamiento sus sedes destinadas a brindar una atención más cómoda y cercana. Las nuevas instalaciones de Paraná II cuentan con espacios más amplios y mejores comodidades para recibir a los afiliados y acompañarlos en sus trámites y consultas.

De esta manera, OSER continúa mejorando la atención presencial y personalizada, al mismo tiempo que fortalece sus canales digitales y de autogestión, para que los afiliados también puedan realizar distintos trámites desde sus hogares, sin necesidad de acercarse a una sede.