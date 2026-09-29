Uno Entre Rios | La Provincia | Obras

Obras en rutas nacionales: la Justicia falló para que Nación transfiera los fondos a Entre Ríos

La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales

29 de septiembre 2026 · 11:30hs
La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales

La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales
La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales

La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales
La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales

La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales

La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia de Entre Ríos los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales.

La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

El Gobierno nacional formalizó un severo recorte de obras públicas en el Presupuesto 2027. Se dieron de baja y traspasaron a las provincias más de 2.000 proyectos

Presupuesto 2027 da de baja más de 2.000 obras públicas

entre rios gestiona us$492,5 millones para obras de infraestructura

Entre Ríos gestiona US$492,5 millones para obras de infraestructura

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

LEER MÁS: Rutas nacionales: el presupuesto cae al mínimo histórico en 30 años y casi el 60% de la red está deteriorada

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos

· Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

· Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

· Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

· Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

· Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

· Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

· Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande.

Obras Rutas Nacionales impuesto Fondos Adán Bahl Guillermo Michel Entre Ríos
Noticias relacionadas
Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia.

Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia

Gustavo Bordet planteó la necesidad de avanzar con un plan de reconstrucción de las defensas costeras de Federación. 

Gustavo Bordet: "Federación necesita que Salto Grande también se traduzca en obras para proteger a la ciudad"

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32.

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32

El tránsito circulará alternado las 24 horas en el puente Victoria - Rosario. Las obras de mantenimiento comenzaron este lunes y se extenderán un mes y medio.

Puente Victoria - Rosario: tendrá tránsito reducido por obras

Ver comentarios

Lo último

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Ultimo Momento
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Policiales
Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Dejanos tu comentario