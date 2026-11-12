"No lo dimensionás hasta que estás ahí": vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

Dos amigas de Colonia Avellaneda vendieron comida para viajar y ver al Papa León XIV en Córdoba. Con gran emoción, recordaron el momento.

Anto Bongiovanni, de Colonia Avellaneda, viajó junto a su amiga Milly a Córdoba para participar del encuentro con el Papa León XIV . Para reunir el dinero, organizaron ventas de pizzas, budines y empanadas, y recorrieron el barrio casa por casa. La joven contó cómo vivieron la experiencia.

El sueño de estar cerca del papa León XIV llevó a dos amigas de Colonia Avellaneda a organizarse y trabajar para conseguir el dinero necesario para viajar a Córdoba. Anto Bongiovanni y Milly no dejaron pasar la oportunidad de participar del encuentro con el Sumo Pontífice y, ante la falta de recursos para afrontar los gastos de traslado y estadía, pusieron manos a la obra: elaboraron y vendieron pizzas, budines y empanadas, además de recorrer las calles de la localidad para ofrecer sus productos.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Anto contó que la posibilidad de viajar surgió de manera sorpresiva. Si bien tenían la intención de hacerlo, la incertidumbre sobre la visita del Papa, debido a su estado de salud, hacía difícil organizarse con anticipación. “Cuando le dicen a mi amiga, me contacta y me dice: ‘Anto, ¿querés venir conmigo?’. Y bueno, le dije que sí y arrancamos ahí”, recordó.

La confirmación llegó cuando faltaban apenas dos o tres semanas para la visita. El tiempo era escaso y ambas sabían que, aunque tenían trabajo, no contaban con los recursos suficientes para pagar el viaje y una estadía.

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Por eso, decidieron organizar distintas ventas. “Hicimos varias ventas de pizza, de budines, empanadas. Acá en Colonia la verdad es que la gente tiene un corazón tan grande que hasta ensalada vendimos, me acuerdo”, relató. La respuesta de los vecinos fue fundamental para concretar el objetivo. Las amigas recorrieron casa por casa, incluso bajo el sol.

Un encuentro que las emocionó

Las jóvenes arribaron a Córdoba el viernes y pudieron ubicarse muy cerca del recorrido del Papa. Anto contó que estuvieron en la primera valla, a pocos metros del lugar por donde pasó León XIV.

“Uno no lo dimensiona hasta que está ahí. Tuvimos la gracia muy grande de estar a unos metros nada más. Estábamos en la primera valla, así que lo vimos ahí. Estirábamos el brazo y lo podíamos tocar”, describió emocionada.

La expectativa creció cuando las pantallas comenzaron a mostrar por dónde se acercaba el Pontífice. Los gritos de la gente anunciando su llegada anticiparon un momento que, para ella, fue difícil de contener. “Ya teníamos todas las lágrimas juntas. Yo me largué a llorar. Fue como ¡guau!”, recordó.

Anto también destacó la presencia de personas con discapacidad y de quienes realizaron un gran esfuerzo para llegar hasta el encuentro. Contó que estuvo ubicada junto a ese sector y que pudo observar distintas realidades.

Una amistad y el compromiso solidario

Anto tiene 18 años y en febrero ingresará al CAU, para luego radicarse en Villaguay. Milly, por su parte, tiene 22 años y trabaja en una remisería familiar.

Las dos se conocen desde chicas. Fueron vecinas y compartieron juegos durante la infancia, aunque después sus caminos se separaron. El año pasado volvieron a encontrarse, aparentemente a través de Instagram, y desde entonces retomaron el vínculo y comenzaron a compartir distintas actividades.

Entre ellas, impulsan iniciativas solidarias junto a otros amigos. Una de ellas está destinada a los niños de Colonia Avellaneda, con quienes comparten meriendas y distintas actividades. También llevan adelante un apostolado en el Hospital Pascual Palma, donde acompañan a personas con diferentes enfermedades.

La experiencia del viaje a Córdoba se sumó a ese camino compartido. Para Anto, el esfuerzo realizado junto a su amiga y la respuesta de los vecinos hicieron que todo tuviera un valor especial.

Consultada sobre si volverían a organizar una iniciativa similar, no dudó: “Obvio, sí lo volveríamos a hacer. La verdad fue algo tan lindo”.