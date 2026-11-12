Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Finalizó la fase regular quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Clausura

Sionista Recreativo, Quique, Olimpia, Ciclista, Estudiantes, Paracao y Talleres avanzaron a cuartos de final del Torneo Clausura de la APB.

12 de noviembre 2026 · 09:45hs
Talleres venció a Unión de Crespo en el cierre de la fase Regular del Torneo Clausura de la APB

Prensa APB

Talleres venció a Unión de Crespo en el cierre de la fase Regular del Torneo Clausura de la APB

Con la disputa de los últimos tres encuentros pendientes, se completó la fase regular del Torneo Clausura “Orlando ‘Chungo’ Butta” de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Sionista Recreativo, Quique, Olimpia, Ciclista, Estudiantes, Paracao y Talleres avanzaron a cuartos de final.

Los duelos de playoffs se desarrollarán con series al mejor de tres partidos tanto en cuartos de final como en semifinales. Las fechas y horarios serán confirmados próximamente.

El cierre de la fase regular del Torneo Clausura

La fase regular del Torneo Clausura finalizó con la disputa de los últimos tres encuentros. La actividad de la última semana de competencia comenzó el martes con el triunfo de Quique como visitante frente a San Martín por 75-71. El encuentro permitió al conjunto de calle Alsina sumar dos puntos importantes en el cierre de su participación en la fase regular para avanzar a la siguiente instancia.

La programación continuó el miércoles con otros dos compromisos. Talleres se impuso como local ante Unión de Crespo por 90-69, mientras que Paracao logró una victoria como visitante sobre Patronato por 70-63.

Con estos resultados, se completaron los encuentros previstos para la fase regular y quedaron definidos los ocho equipos que continuarán en competencia para disputar el campeonato.

Sionista terminó primero y se definieron los ocho clasificados

El Centro Juventud Sionista finalizó en el primer lugar de la clasificación general del Torneo Clausura de Primera A, mientras que Recreativo ocupó la segunda posición y Quique completó los tres primeros puestos. Por su parte, Olimpia terminó cuarto, Ciclista quinto, Estudiantes sexto, Paracao séptimo y Talleres octavo.

De esta manera, los ocho equipos avanzaron a los cuartos de final, instancia que determinará a los semifinalistas de la competencia.

Los enfrentamientos de la primera instancia de playoffs se definieron de acuerdo con las posiciones finales de la fase regular, enfrentando al primero con el octavo, al segundo con el séptimo, al tercero con el sexto y al cuarto con el quinto.

Los cruces serán los siguientes:

* Sionista (1°) vs. Talleres (8°)

* Recreativo (2°) vs. Paracao (7°)

* Quique (3°) vs. Estudiantes (6°)

* Olimpia (4°) vs. Ciclista (5°)

Los cuatro ganadores accederán a las semifinales, que también se desarrollarán al mejor de tres encuentros, manteniendo el mismo sistema de definición.

APB Torneo Clausura Sionista Playoffs
Noticias relacionadas
La Supercopa Argentina tendrá un nuevo campeón.

Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina

Enzo Fernández, en el Monumental, con la camiseta 13 de River.

Enzo Fernández volvió a posar con la camiseta de River

Uno de los equipos entrerrianos avanzará en el Regional Amateur.

Regional Amateur: se confirmó la fecha y hora para la revancha entre Juventud Unida y Atlético Paraná

Iván Gullo, entre los mejores del mundo

Iván Gullo, entre los mejores del mundo

Ver comentarios

Lo último

Rolando Borghello cumplió con creces un viejo objetivo

Rolando Borghello cumplió con creces un viejo objetivo

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

No lo dimensionás hasta que estás ahí: vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

"No lo dimensionás hasta que estás ahí": vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

Ultimo Momento
Rolando Borghello cumplió con creces un viejo objetivo

Rolando Borghello cumplió con creces un viejo objetivo

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

No lo dimensionás hasta que estás ahí: vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

"No lo dimensionás hasta que estás ahí": vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

Concordia: La Municipalidad tendrá que reincorporar a empleado

Concordia: La Municipalidad tendrá que reincorporar a empleado

APB: Finalizó la fase regular quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Clausura

APB: Finalizó la fase regular quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Clausura

Policiales
Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Caso Micaela García: la Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio

Caso Micaela García: la Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio

El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

Vuelco en la Autovía 14: una mujer murió y un hombre sufrió graves heridas

Vuelco en la Autovía 14: una mujer murió y un hombre sufrió graves heridas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
No lo dimensionás hasta que estás ahí: vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

"No lo dimensionás hasta que estás ahí": vendieron empanadas para viajar y ver al Papa León XIV

Concordia: La Municipalidad tendrá que reincorporar a empleado

Concordia: La Municipalidad tendrá que reincorporar a empleado

Ser florista: un trabajo artesanal que acompaña los momentos importantes

Ser florista: un trabajo artesanal que acompaña los momentos importantes

María Alejandra Asensio: el telar como una puerta de entrada a otras dimensiones

María Alejandra Asensio: el telar como una puerta de entrada a otras dimensiones

FEMER levantó la suspensión de atención en internación de afiliados de OSER

FEMER levantó la suspensión de atención en internación de afiliados de OSER

Dejanos tu comentario