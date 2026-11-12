APB: Finalizó la fase regular quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Clausura

Sionista Recreativo, Quique, Olimpia, Ciclista, Estudiantes, Paracao y Talleres avanzaron a cuartos de final del Torneo Clausura de la APB.

Talleres venció a Unión de Crespo en el cierre de la fase Regular del Torneo Clausura de la APB

Con la disputa de los últimos tres encuentros pendientes, se completó la fase regular del Torneo Clausura “Orlando ‘Chungo’ Butta” de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Sionista Recreativo, Quique, Olimpia, Ciclista, Estudiantes, Paracao y Talleres avanzaron a cuartos de final.

Los duelos de playoffs se desarrollarán con series al mejor de tres partidos tanto en cuartos de final como en semifinales. Las fechas y horarios serán confirmados próximamente.

El cierre de la fase regular del Torneo Clausura

La fase regular del Torneo Clausura finalizó con la disputa de los últimos tres encuentros. La actividad de la última semana de competencia comenzó el martes con el triunfo de Quique como visitante frente a San Martín por 75-71. El encuentro permitió al conjunto de calle Alsina sumar dos puntos importantes en el cierre de su participación en la fase regular para avanzar a la siguiente instancia.

La programación continuó el miércoles con otros dos compromisos. Talleres se impuso como local ante Unión de Crespo por 90-69, mientras que Paracao logró una victoria como visitante sobre Patronato por 70-63.

Con estos resultados, se completaron los encuentros previstos para la fase regular y quedaron definidos los ocho equipos que continuarán en competencia para disputar el campeonato.

Sionista terminó primero y se definieron los ocho clasificados

El Centro Juventud Sionista finalizó en el primer lugar de la clasificación general del Torneo Clausura de Primera A, mientras que Recreativo ocupó la segunda posición y Quique completó los tres primeros puestos. Por su parte, Olimpia terminó cuarto, Ciclista quinto, Estudiantes sexto, Paracao séptimo y Talleres octavo.

De esta manera, los ocho equipos avanzaron a los cuartos de final, instancia que determinará a los semifinalistas de la competencia.

Los enfrentamientos de la primera instancia de playoffs se definieron de acuerdo con las posiciones finales de la fase regular, enfrentando al primero con el octavo, al segundo con el séptimo, al tercero con el sexto y al cuarto con el quinto.

Los cruces serán los siguientes:

* Sionista (1°) vs. Talleres (8°)

* Recreativo (2°) vs. Paracao (7°)

* Quique (3°) vs. Estudiantes (6°)

* Olimpia (4°) vs. Ciclista (5°)

Los cuatro ganadores accederán a las semifinales, que también se desarrollarán al mejor de tres encuentros, manteniendo el mismo sistema de definición.