Ser florista: un trabajo artesanal que acompaña los momentos importantes

Una flor puede acompañar una declaración de amor, un nacimiento, un aniversario, una reconciliación o una despedida. También puede convertirse en una manera de reconocer a quien estuvo presente en un momento difícil. Detrás de cada ramo hay una intención, una historia y alguien que busca transmitir algo a otra persona: el detrás de escena del oficio de ser florista.

En una nueva edición aniversario de UNO , la visita a Casa Nader permitió conocer un poco más de ese mundo. Allí, Nicolás Nader Conte está al frente de un oficio que lleva en la familia desde hace generaciones. Tiene 34 años y es la cuarta generación de floristas. Su vínculo con las flores comenzó mucho antes de tener su propio espacio de trabajo: creció rodeado de ese ambiente y aprendió desde chico los movimientos, los tiempos y las particularidades de una actividad que terminó convirtiéndose en su profesión. “Vengo de familia de floristas, soy la cuarta generación, así que ya de chico que soy florista, por decirlo. Empezamos y seguimos con el legado familiar”, compartió.

Aunque la tradición familiar fue el punto de partida, sostener el oficio implica mucho más que continuar una historia. En estos años, Nicolás aprendió que una florería es también un lugar por donde pasan las experiencias más diversas. Hay quienes llegan con una idea muy clara y quienes necesitan orientación para elegir. Algunos buscan un detalle para un cumpleaños, otros quieren sorprender a su pareja y también están quienes se acercan para agradecer un gesto o reconocer el trabajo de alguien que los acompañó en una situación difícil. Entre esos pedidos recordó, por ejemplo, el caso de una clienta que encargó dos ramos para agradecerles a los médicos que habían atendido a una persona querida. También están los aniversarios de casamiento, los nacimientos y las despedidas. “La verdad que es amplio el rubro en cuanto a los motivos para regalar flores. Viene gente por todo tipo de situaciones”, explicó.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Cada encargo tiene sus particularidades y, por eso, el primer paso suele ser escuchar. Antes de comenzar a trabajar, el equipo consulta qué busca la persona, si tiene alguna referencia o si ya imaginó cómo quiere que sea el arreglo.

En tiempos de redes sociales, muchas veces los clientes llegan con fotografías o ideas que encontraron en internet. A partir de allí, el desafío consiste en adaptar esas propuestas a las flores disponibles y a la época del año. En los casamientos, por ejemplo, las rosas continúan siendo una de las elecciones más habituales y el blanco mantiene su lugar entre las preferencias de las novias. “Nosotros primero le preguntamos al cliente si ya tiene algo pensado. Si no, hacemos una atención más personalizada y recomendamos algunos tips, porque hay flores que por temporada no están y la gente por ahí no lo sabe”, señaló Nicolás.

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La tarea también tiene una dimensión artesanal que se descubre en el proceso de creación. No se trata de reunir distintas flores, sino de combinar colores, texturas, formas y follajes para conseguir una composición que responda a cada ocasión. Hay trabajos que llegan con una idea definida y otros que plantean un desafío inesperado. Eso es, justamente, una de las cosas que más disfruta Nicolás: ver cómo cada flor llega al local y se transforma hasta convertirse en un ramo terminado. “Me gusta trabajar con las flores, ver los distintos tipos que van llegando, todo el proceso del armado y cómo queda terminado.

Entre las flores que más le gustan aparecen el crisantemo y la rosa, aunque reconoce que hay muchas otras variedades que disfruta trabajar. La diversidad es parte de ese trabajo: cada temporada trae nuevas posibilidades y cada pedido permite explorar combinaciones diferentes. En ese recorrido también hubo encargos que quedaron en la memoria por su originalidad. Uno de ellos fue un ramo que combinaba flores con billetes doblados y armados también en forma de flor. La propuesta llegó de un cliente que buscaba una manera diferente de sorprender y el equipo tuvo que poner en marcha su creatividad para concretarla. “Fue un desafío que nos gustó. Lo armamos y la verdad que salió bien. Al cliente le gustó y tuvo buena repercusión”, recordó.

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Adaptabilidad y compromiso

Pero si hay algo que la experiencia le enseñó es a reconocer que no todos los clientes llegan con el mismo ánimo. Atender a una persona que acaba de perder a un ser querido requiere una sensibilidad distinta de la que necesita quien está celebrando la llegada de su primer nieto. En una misma jornada pueden convivir la alegría, la nostalgia, el agradecimiento y el dolor. “La experiencia me dio paciencia para atender distintos tipos de motivos. Por ahí viene una persona triste porque perdió a alguien y después otra muy alegre porque fue abuela por primera vez. Uno ve esas cosas en la gente”, reflexionó.

En ese tránsito, las flores también tienen un efecto que trasciende su belleza. Nicolás mencionó especialmente las reacciones de quienes reciben los arreglos: sonrisas, gestos de sorpresa y palabras de agradecimiento. “La gente se lo toma muy sentimental. Las reacciones son hermosas, porque siempre hay una sonrisa o alguien que está muy agradecido con la persona que lo agasaja. Te das cuenta de que al otro le gustó mucho”, relató. Los colores también forman parte de ese lenguaje: el rojo suele asociarse con la pasión y el blanco con la pureza, aunque cada persona construye su propia relación con las tonalidades y las flores que elige.

En el local se realizan arreglos para eventos y casamientos, ofrendas para velatorios y condolencias, composiciones con follajes y propuestas con flores naturales y artificiales. También ofrecen plantas de interior, peluches, bombones y chocolates. Los pedidos llegan por cumpleaños, nacimientos, aniversarios, graduaciones y también en momentos de despedida. En ese abanico de posibilidades, Nicolás encuentra una de las razones por las que considera importante mantener vivo el oficio: las flores permiten recordar a alguien, acompañar a quien atraviesa un momento difícil o celebrar un logro que merece ser compartido. “Creo que aportan mucho a las emociones de las personas, para que no se pierda eso de acordarse del otro, de saber que por ahí la está pasando mal o que tuvo algo importante, como un examen o un final. Con las flores se pueden demostrar esas cosas”, sostuvo.

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Hay, además, algo particular en su naturaleza: son un regalo vivo, que tiene un tiempo y una duración determinados. Requieren cuidados, cambiar el agua y recortar los tallos para prolongar su vida. En invierno suelen durar más, mientras que las altas temperaturas del verano aceleran su deterioro. Esa condición efímera, lejos de restarles valor, parece ser parte de su encanto. “Son naturales y efímeras. Es el momento y, como en la vida, creo que hay que disfrutarlo”, dijo Nicolás.

Al final de la recorrida queda una invitación que resume buena parte de su manera de entender el trabajo. No hace falta conocer de flores ni tener una ocasión especial para acercarse a una florería. Hay quienes llegan por primera vez sin saber qué elegir o cuánto cuesta un ramo. Para ellos, el consejo es preguntar, mirar y dejarse orientar. Nicolás insiste en que existen alternativas para distintos presupuestos: se puede comenzar con una sola flor o elegir un arreglo más grande, de acuerdo con las posibilidades y el deseo de cada persona. Porque, en definitiva, regalar flores no debería ser una práctica reservada para las grandes celebraciones. También puede ser una forma de estar presente en un día cualquiera.