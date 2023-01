Municipalidad de Paraná desmintió dichos de gremialistas

Aguinaldo Paraná municipales.jpg

El funcionario cruzó a la Asociación del Personal Superior (APS) y desmintió sus afirmaciones: "Hay que ser responsables con los que se dice, no mentir y también hacerse cargo de no haber defendido el salario de los trabajadores en gestiones anteriores". En esta línea, apuntó: "Cuando nuestra gestión asumió, el salario mínimo garantizado estaba absolutamente retrasado, no había recategorizaciones, los aumentos no eran bonificados ni remunerativos. Hicieron silencio mientras la gestión pasada superpoblaba el Municipio de personal en perjuicio de sus afiliados y de la ciudad".

Finalmente, el secretario de Hacienda remarcó que el aumento salarial contempla la inflación y la supera en cinco puntos. "De esta manera el incremento salarial anual asciende a 99,8%, con una inflación en el mismo período que fue del 94,8%. Para nuestra gestión significa un recupero claro y concreto e implica honrar la palabra y reconocer el esfuerzo de los trabajadores para seguir transformando la ciudad".