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Mujeres empresarias de la provincia se reunieron en Concordia

El Centro de Comercio de Concordia recibió a mujeres empresarias de toda la provincia. El cambio del observador en la forma hacer negocios.

31 de marzo 2026 · 22:59hs
Una de las actividades fue el rol de la mujer en el mundo de los negocios.

Una de las actividades fue el rol de la mujer en el mundo de los negocios.

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) fue epicentro el pasado sábado del primer encuentro presencial del 2026 del área "Mujeres Empresarias FEDER", comisión integrada por mujeres referentes de distintos centros comerciales y entidades gremiales empresarias de distintos puntos de la provincia. Hubo una serie de capacitaciones promovidas por el sector Mujeres de la Federación Económica de Entre Ríos.

mujeres empresarias
Mujeres empresarias tuvieron su encuentro en Concordia.&nbsp;

Mujeres empresarias tuvieron su encuentro en Concordia.

La actividad, denominada "Marcas con Propósito", duró más de cuatro horas e inició con una breve apertura a cargo de Melina Bozzano, coordinadora del área de mujeres de la mencionada Federación. A las palabras de la dirigente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Urdinarrain, le siguió el saludo del ingeniero Adrián Lampazzi en carácter de titular de la entidad anfitriona y secretario de la FEDER. Acto seguido se dirigió a las presentes el presidente de la Federación Económica, Silvio Farach, quien destacó la convocatoria, agradeció y puso en valor la participación de las mujeres en el ámbito de dicha organización provincial y celebró la realización de este tipo de encuentros que enriquecen, animan y estimulan tanto el desarrollo personal como las sinergias colaborativas.

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La tarde estuvo signada por las presentaciones de quienes oficiaron de facilitadoras: Yiyo Bonnet Manentti (Concepción del Uruguay), especialista en coaching ejecutivo y organizacional y creadora del método "sincro", de Priscila Cettour (Villa Elisa) mentora fitness y de desarrollo personal especializada en mujeres y de Giuliana Sotelo, diseñadora gráfica y dirigente de la gremial empresaria.

El cambio del observador en la forma hacer negocios, la identidad como diferenciador, la cercanía como valor y la calidad sobre el precio fueron algunos de los principales tópicos abordados en una actividad que tuvo al rol de la mujer en el mundo de los negocios como centro de la escena.

La trayectoria de mujeres empresarias

La segunda parte del encuentro estuvo marcada por un panel que contó con la participación de Julia Fontana, CEO de Doninas SAS (Crespo), Dalina Gras Lovatto, titular de Neogas (Concordia) y María Laura Ascargorta, fundadora y socia gerente de la firma textil Rouse Lenceria (Concordia), finalistas del Premio “Mujer Empresaria FEDER 2025”, quienes dieron testimonio de sus trayectos y compartieron la experiencia de haber sido parte de un certamen ideado con el fin de visibilizar, reconocer e inspirar a mujeres que emprenden y lideran negocios, distinción que al mismo tiempo busca poner en valor historias de esfuerzo, pasión y superación.

Concordia Mujeres empresarias
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