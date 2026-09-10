Neubert: "El suicidio es un fenómeno multicausal y no hay un perfil"

Septiembre se tiñe de amarillo para concientizar sobre la prevención del suicidio. Psicólogos advierten sobre el "fenómeno multicausal".

Carlos Neubert (M.P. 1967) , psicólogo y secretario general del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (Coper), habló sobre el abordaje de la salud mental, la prevención del suicidio y la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a acompañar a las personas en situación de crisis.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Neubert explicó que desde el Coper vienen trabajando en la jerarquización de la profesión y, al mismo tiempo, en acciones comunitarias destinadas a concientizar sobre distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos brindará una charla para periodistas y comunicadores en Paraná

El profesional remarcó además la importancia de hablar del tema sin estigmatizaciones. “Para mí las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que hablar de las cosas tal cual son, sin prejuicio”, sostuvo.

Un fenómeno multicausal

Neubert cuestionó la idea de que existe un determinado perfil de persona con riesgo de suicidio. “El suicidio es un fenómeno multicausal y suele ser consecuencia de un montón de factores”, explicó. “Todos podemos tener un mal día donde se nos suman un montón de cosas que ya veníamos acarreando”, planteó.

Entre los factores que pueden incrementar el malestar mencionó las situaciones económicas, la precariedad, la inseguridad y la falta de apoyo, además de las experiencias y la historia personal. “Tenemos que salir de la lectura intrasíquica. Si el entorno es hostil, inseguro, peligroso, precario, ¿quién la va a pasar bien? ”, expresó. Y agregó que a esos factores contextuales se suman cuestiones individuales que pueden aumentar la vulnerabilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Parana (@muniparana)

El trabajo del psicólogo

El secretario general del Coper también hizo hincapié en los alcances de la intervención psicológica. “El psicólogo no soluciona los problemas. Eso es lo que la gente tiene que entender”, afirmó. Explicó que, frente a una crisis subjetiva, el profesional puede acompañar a la persona, ayudarla a recuperar cierta sensación de control y autonomía y brindarle herramientas para afrontar la situación. “El psicólogo es quien te acompaña en el camino, no quien lo hace por vos”, resumió.

En esa línea, señaló que las estrategias y herramientas psicológicas pueden ayudar a las personas a encontrar distintas formas de responder ante situaciones complejas, aunque cada caso requiere un abordaje particular.

Pedir ayuda

Neubert también se refirió a las situaciones en las que una persona llega a una consulta psicológica por recomendación de terceros, pero sin estar convencida de necesitar ayuda. “Si la persona no quiere, no hay manera de persuadir”, sostuvo. Consideró que en esos casos puede explicarse cuáles son los beneficios de la psicoterapia y ofrecer información, pero no imponer el tratamiento.

Más recursos y prevención

Neubert consideró en UNO que es necesario fortalecer los recursos disponibles para la comunidad y ampliar la presencia de profesionales de la salud mental en distintos ámbitos.

“Debería haber un psicólogo en la escuela, en los clubes, en las empresas, en todos lados”, sostuvo, además de plantear la necesidad de revisar las prácticas existentes y generar nueva infraestructura.

En ese sentido, desde el Colegio de Psicólogos también impulsan charlas dirigidas a distintos sectores. Según explicó Neubert, se desarrollan actividades para clubes deportivos, centros de salud comunitarios y profesionales que trabajan con juventudes, con contenidos adaptados a cada ámbito. Por ejemplo, este sábado se realizará una "Caminata por la vida" a partir de las 16 desde la Plaza de las Colectividades bajo el lema "Nadie tiene que atravesarlo solo; escuchar, acompañar y prevenir".