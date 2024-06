Marcharán para exigir justicia por Brenda Alvarenga

A través de un comunicado la multisectorial advirtió: "Las mujeres y disidencias estamos expuestas a cada vez más violencia, cada vez más ensañamiento contra nuestros cuerpos y nuestras vidas" . En este sentido, agregaron: "Hemos tenido avances que han permitido generar dispositivos que muchas veces no funcionan por voluntad política de los responsables de hacerlos eficaces" .

"No es responsabilidad nuestra perseguir a los funcionarios de las fuerzas de seguridad ni a las fiscalías para que se respeten nada más y nada menos que las leyes que rigen nuestra vida y, sin embargo, lo hacemos a diario", indicaron desde el colectivo feminista y acotaron: "Somos creadoras de una propuesta de Ley de Emergencia en Violencia para nuestra provincia que no pasó del estado parlamentario. Proponemos soluciones de fondo y no somos escuchadas. Cada uno de los femicidios tiene un recorrido previo que se puede interceptar con presupuesto acorde y voluntad política ¿Quiénes se responsabilizan de esta situación?".

El femicidio de Brenda Albarenga

Tal como informó UNO, Brenda tenía 33 años y residía en el barrio Paraná XVI. El 7 de junio por la tarde, la joven ingresó sin vida al centro de salud Ramón Carrillo luego de que su ex pareja, Alan Domínguez, la estrangulara en su vivienda ubicada en la calle Clark.

El imputado entró a la casa de Brenda por una ventana y, tras una discusión la ahorcó. A pesar de que un vecino intentó auxiliarla, ella ya estaba sin vida. En el momento del crimen estaba cuidando a un niño de 10 años, quien fue testigo del aberrante hecho y su relato es clave contra el acusado, así como una mujer que vio cómo el acusado se retiraba de la casa e incluso tuvo un breve intercambio con él: dijo que Brenda estaba descompuesta e iba a la farmacia por medicamentos.

Horas después del crimen se conoció que, sobre Domínguez, pesaba una denuncia radicada por Brenda en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná. El acusado tenía medidas de restricción impuestas, por lo que no podía acercarse a ella.