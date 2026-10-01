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Paro docente: el CGE reportó más del 80% de asistencia

En el marco de un nuevo paro docente, el Consejo General de Educación (CGE) informó que hubo más del 80% de presentismo en las escuelas de Entre Ríos.

1 de octubre 2026 · 21:48hs
En el marco del paro docente

En el marco del paro docente, el CGE reportó más del 80% de asistencia. 

De acuerdo con el monitoreo del Consejo General de Educación (CGE), en la segunda jornada del paro docente decretada por los gremios, más del 80% del personal docente concurrió a sus puestos de trabajo.

De esta forma se garantiza el derecho a la educación de las y los estudiantes frente a la nueva jornada de protesta gremial.

LEER MÁS: Paro docente: el CGE reportó un 77% de presentismo

Datos brindados por el CGE

El relevamiento territorial en los 17 departamentos de la provincia reflejó que la gran mayoría de las y los educadores optó por dar continuidad al calendario pedagógico. Desde el organismo explicaron que esta respuesta mayoritaria en los establecimientos ratifica el compromiso del sector con el sostenimiento de los trayectos escolares dentro del aula.

Las autoridades del CGE valoraron la postura del cuerpo docente y de los equipos de conducción, quienes priorizaron la regularidad institucional y el acompañamiento directo a las infancias y juventudes entrerrianas.

Finalmente, la cartera educativa hizo extensivo el agradecimiento a madres, padres y tutores que enviaron de forma habitual a las y los estudiantes a los colegios, afianzando la sinergia entre las familias y la escuela pública en todo el territorio provincial.

Paro docente CGE Asistencia
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