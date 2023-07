La UTA confirmó el paro de colectivos de este viernes

Buses Paraná, el grupo de empresas que presta el servicio del transporte urbano de pasajeros, presentó este jueves a las 13 en la Secretaría de Trabajo, una nota reclamando la intervención del organismo para que dicte la conciliación obligatoria ante el paro anunciado por UTA a partir de la cero hora de este viernes. La respuesta del organismo provincial no fue la esperada por los empresarios. Además, UTA Entre Ríos, confirmó a la tarde que la medida de fuerza se realiza desde la medianoche.

La UTA hará un paro si no se cumplen los acuerdos salariales

Además, se hizo notar que en Paraná, por todo lo que estaba ocurriendo "era necesario prevenir la situación que se iniciaría desde este viernes", para lo cual el remedio solicitado era el dictado de la conciliación obligatoria.

Colectivos 9.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

En otro punto de la información, se destacó que las empresas abonaron el medio aguinaldo y se pagaría en las próximas horas el sueldo del mes de junio. Se aclaró que se lo hizo con la escala anterior, ya que el nuevo convenio no fue homologado en la discusión paritaria, ya que la Nación no habría cumplido con lo pautado en el envío de los subsidios.

LEER MÁS: La UTA hará un paro si no se cumplen los acuerdos salariales

Rechazo inicial

En tanto, UNO consultó este jueves al secretario de Trabajo de la provincia de Entre Ríos acerca de si se dictaría la conciliación obligatoria, tal como reclamó Buses Paraná. Ángel Zacarías confirmó que los empresarios presentaron la nota con el pedido formal, pero el funcionario adelantó que "no se tomaría tal resolución este jueves, habida cuenta que el conflicto planteado es de carácter nacional, con la intervención de UTA que dispuso una medida de fuerza en todo el territorio argentino y el sector empresarial".

"Nosotros no podríamos intervenir en un paro que aún no está vigente, y si bien está anunciado, hasta que no se efectivice, recién en esa situación este viernes podríamos convocar a la Conciliación", resaltó el secretario de Trabajo de la Provincia.

Por ello comentó: "Siempre en el plano de las hipótesis, cualquier medida de carácter nacional es complejo neutralizarla desde Paraná, pero una vez que se desarrolle, recién ahí se podrían tomar las acciones que estamos autorizados".

Por lo pronto, el paro nacional de UTA comenzó este jueves a la tarde en el AMBA, y en caso de no llegarse a un acuerdo en las negociaciones entabladas por el Ministerio de Transporte y de Trabajo de la Nación con los sectores empresariales y gremiales, a la cero hora de este viernes se habilitará la medida de fuerza, tal como se había anunciado días pasados.

Paro confirmado

En esa línea, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Brito, confirmó a UNO que el paro se realizará a partir de la hora cero de este viernes. El dirigente gremial informó que la medida está más vigente que nunca porque "este jueves las empresas pagaron los sueldos con la escala vieja, sin contemplar los aumentos salariales acordados a nivel nacional".

"Lamentablemente, y con este panorama, los colectivos no saldrán este viernes", enfatizó Brito finalmente.